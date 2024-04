Fußball im Unterallgäu

Auch der stärkste Torhüter ist irgendwann machtlos

Plus So lief das „Spiel der Woche“ in der Kreisklasse Allgäu 2 zwischen dem SV Oberrieden und der SG FSV Kirchdorf/FC Rammingen. Am Ende jubelte nur eine Mannschaft.

Von Robert Prestele

Von der ersten Minute an gab der SV Oberrieden in der Begegnung der beiden Spitzenteams die Richtung vor. Mit hoher Laufbereitschaft und sehr präsentem Zweikampfverhalten drängte die Mannschaft um Spielertrainer Florian Huber die SG FSV Kirchdorf/FC Rammingen in die Defensive. Und schon nach wenigen Minuten kreierten die Gastgeber dadurch nicht nur Tormöglichkeiten, sondern erspielten sich eine Reihe hochkarätiger Torchancen.

Torhüter Dominik Kleinsteuber die SG FSV Kirchdorf/FC Rammingen vor einem frühen Rückstand im "Spiel der Woche" gegen den SV Oberrieden

Eine dominante erste Halbzeit und zwei Tore im zweiten Abschnitt ebneten dem SV Oberrieden beim Spitzenspiel der Kreisklasse Allgäu 2 den Weg zum Erfolg gegen die SG FSV Kirchdorf/FC Rammingen. Der ausgezeichnete Gäste-Keeper Dominik Kleinsteuber hielt sein Team mit prächtigen Paraden zwar lange im Spiel, am Ende musste er aber dennoch drei Gegentreffer einstecken.

