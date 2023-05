Fußball im Unterallgäu

Der FC Auerbach/Stetten schafft gegen den TSV Markt Wald die Relegation

Der TSV Markt Wald (gelbe Trikots) wehrte sich nach Kräften, am Ende aber blieb der FC 98 Auerbach/Stetten mit 3:1 erfolgreich und sicherte sich so die Chance zum Aufstieg über die Relegation. Foto: Robert Prestele

Plus Mit einem 3:1-Heimsieg gegen den TSV Mark Wald hält sich der FC 98 Auerbach/Stetten die Tür zum Aufstieg in die Kreisklasse per Relegation offen.

Mit dem letzten Spiel der Saison haben sie es geschafft: Der FC 98 Auerbach/ Stetten qualifizierte sich für die Aufstiegs-Relegation der A-Klasse Allgäu 2. Trotz eines frühen Rückstandes ließ sich der FC 98 Auerbach/Stetten nicht aus dem Konzept bringen und entschied das Heimspiel gegen die Gäste aus Markt Wald mit 3:1 für sich. Ein Selbstläufer war der Heimsieg gegen die Markt Walder jedoch keineswegs. Sehr motiviert nämlich und keineswegs wie ein Absteiger auftretend präsentierten sich die Gäste am Sonntagnachmittag.

Ein Schockmoment für den FC Auerbach/Stetten im "Spiel der Woche"

Und bereits nach fünf Minuten gleich ein Schockmoment für die Hausherren. Einem Angriff über rechts folgte ein kluger Querpass in die Mitte. Dort traf Angreifer Lucas Urbin den Ball nicht ganz perfekt und so holperte das Leder an Heim Keeper Christoph Schuster vorbei über die Linie.

