Der TSV Kammlach im Babenhauser Fuggerstadion kalt erwischt

Einen Rückschlag muss der TSV Kammlach verkraften, der beim Derby in Babenhausen mit fünf Gegentoren nach Hause geschickt wurde. Auch in dieser Höhe sei die Niederlage verdient gewesen, so das Fazit von Co-Trainer Benjamin Lippl, der Chefcoach Manuel Neß an der Seitenlinie vertrat. Sein Team habe es dem erwartet starken Gegner immer wieder zu leicht gemacht und durch individuelle Fehler den deutlichen Sieg erst ermöglicht, war Lippl enttäuscht.

