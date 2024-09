Potzblitz: Gewitter beim Pokalhit in Unterrieden

In der fünften Runde des Totopokals des Bayerischen Fußballverbands empfing der SC Unterrieden am Mittwochabend den FC Viktoria Buxheim. Anders ausgedrückt hieß dies, ein Spitzenteam der Kreisklasse Allgäu 1 trat bei einem Spitzenteam der A-Klasse Allgäu 2 an. Ganze 13 Minuten fehlten noch auf der Uhr für einen regulären Spielschluss der Pokalbegegnung zwischen dem SC Unterrieden und dem FC Viktoria Buxheim. Ein heftiges Unwetter über Unterrieden sorgte jedoch für einen Spielabbruch. Zu dem Zeitpunkt lagen die Gäste aus Buxheim mit 2:1 in Führung.

Robert Prestele Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis