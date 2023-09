Der SV Oberrieden ist auch ohne seinen Taktgeber erfolgreich

Plus Im „Spiel der Woche“ zeigt der SV Oberrieden gegen den FC Buchloe, warum er eine Topmannschaft ist. Und das ohne seinen Spielertrainer Florian Huber.

Mangelndes Engagement war weder dem SV Oberrieden noch den Gästen des FC Buchloe vorzuwerfen. Während Oberrieden den ersten Abschnitt bestimmte, hätte das Pendel in der zweiten Halbzeit sowohl nach der einen als auch der anderen Seite ausschlagen können. Mit dem zweiten Treffer jedoch erzwangen die Gastgeber schließlich die Entscheidung zu ihren Gunsten.

Zu Beginn der Partie sahen die Fans zunächst noch einen offenen Schlagabtausch der beiden Teams aus der Kreisklasse allgäu 2. Allmählich aber zog der SV Oberrieden das Spiel immer mehr an sich. Vor allem die Einsatzfreude und der Kampf um jeden Ball bescherte den Hausherren so nach und nach immer mehr Dominanz.