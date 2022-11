TSV Kammlach verpasst den zweiten Derbysieg gegen Mindelheim

Plus Der TSV Mindelheim hält gegen den favorisierten TSV Kammlach im Kreisliga-Derby gut mit und feiert einen Teilerfolg. Den macht Torhüter Alexander Mayr in der Nachspielzeit möglich.

Es schien seinen erwarteten Verlauf zu nehmen: Wie bereits im Hinspiel ging der TSV Kammlach im Derby gegen den TSV Mindelheim auch im Rückspiel bereits nach wenigen Minuten in Führung. Diesmal jedoch stemmten sich die Kreisstädter erfolgreich dagegen.