Fußball

vor 19 Min.

TSV Kirchheim überrascht in Kammlach

Simon Paulus (am Ball) sollte in der Schlussminute der Matchwinner des TSV Kirchheim werden. Der Stürmer erzielte mit seinem fünften Saisontor den Siegtreffer gegen den TSV Kammlach.

Plus Die bis dato sieglosen Fuggermärkter feiern in der Kreisliga Mitte in einem unterhaltsamen und torreichen Spiel in Kammlach den ersten Saisonsieg.

Von Axel Schmidt Artikel anhören Shape

Der TSV Kirchheim sendet ein eindrucksvolles Lebenszeichen: Vor dem siebten Spieltag war die Mannschaft von Trainer Markus Nägele noch ohne Sieg in der Kreisliga Mitte, dann gelingt beim favorisierten TSV Kammlach ein knapper, aber nicht unverdienter Auswärtssieg. Der SV Oberegg tritt erst heute Abend (17.45 Uhr) beim SV Mauerstetten an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen