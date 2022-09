TSV Mindelheim holt einen neuen Stürmer

Plus Der TSV Mindelheim verpflichtet Sulayman Drammeh von der SG Kirchdorf/Rammingen. Dem Kreisklassisten fehlt damit ein weiterer wichtiger Spieler vor dem Lokalderby.

Der erste Saisonsieg ist unter Dach und Fach – und hat seiner Mannschaft gutgetan. Das sagt Edin Kahric, Trainer des TSV Mindelheim. Nun steht die nächste Bewährungsprobe an: Am Sonntag geht es nach Stöttwang.