Wer ist die Nummer eins in der VG Pfaffenhausen?

Mit einjähriger Verspätung richtet der SC Unterrieden am Wochenende das 26. VG-Turnier aus. Trotz Heimrechts dürfte ein anderes Team die Favoritenrolle innehaben.

Wer wird Nachfolger des SV Oberrieden? Wer krönt sich zum Sieger des 28. VG-Turniers? Das traditionsreiche Fußballturnier der Mannschaften aus der Verwaltungsgemeinschaft Pfaffenhausen findet am Wochenende in Unterrieden statt – und wartet mit einer Premiere auf.

Denn erstmals nimmt die vor wenigen Wochen neu geschaffene Spielgemeinschaft SG Breitenbrunn/Loppenhausen am Turnier teil. Und das – um die Anzahl der Mannschaften dadurch nicht zu verringern – mit zwei Mannschaften. Die Chancen auf den Turniersieg erhöhen sich damit rechnerisch. Doch ob der A-Klassist mit einer seiner beiden Teams tatsächlich um den prestigeträchtigen Pokal mitspielen kann und den Überraschungstriumph von 2018 wiederholen kann? Das ist fraglich – aber nicht ausgeschlossen. Immerhin dürfte SG-Trainer Erkan Can in seiner ersten Mannschaft die besten Spieler des SV Breitenbrunn und FC Loppenhausen aufstellen. Dadurch hat die Spielgemeinschaft vor allem in der Offensive durch Sebastian Huber, Christian Landsperger und Manuel Nußer eine hohe Qualität.

Der amtierende VG-Pokalsieger zählt zum Favoritenkreis

Die Favoritenrolle dürfte dennoch der amtierende VG-Pokalsieger innehaben: Der SV Oberrieden verpasste in der abgelaufenen Kreisklassensaison nur knapp die Aufstiegsrelegation zur Kreisliga und hat sich unter Spielertrainer Florian Huber zu einer echten Spitzenmannschaft entwickelt. Huber hat ein klares Saisonziel: „Wir wollen unter die ersten fünf.“ Und das nun in einer neuen, eher unbekannten Liga. Denn der SV Oberrieden wurde, wie der SC Unterrieden, in die Kreisklasse Allgäu 1 eingruppiert. „Es fallen jetzt einige Derbys weg. Aber wir nehmen es an und verstecken uns nicht“, so Huber.

Reichlich Derbys wird es am Wochenende in Unterrieden geben, wenn der Ball bei der 26. Auflage des VG-Turniers rollt. Auch Gastgeber SC Unterrieden will um den Turniersieg ein Wörtchen mitreden. Vor allem nach der Verpflichtung des neuen Spielertrainers ist die Euphorie im Verein groß. Denn mit Roland Wohnlich kam nicht nur ein Eigengewächs zurück, sondern auch ein Spieler, der in der vergangenen Saison noch Regionalligaluft beim FC Memmingen geschnuppert hat.

Der SC Unterrieden feiert seinen 100. + 1. Geburtstag

Auch dem SC Unterrieden kann man für das Heimturnier zu dessen „100. +1. Geburtstag“ durchaus Siegchancen einräumen. Mit einem „Heimsieg“ würde Unterrieden mit Oberrieden und Loppenhausen gleichziehen. Vorerst uneinholbar vorn liegt der SV Schöneberg, der es auf 13 Titel bringt. Der letzte Erfolg der Schöneberger aber datiert aus dem Jahr 2015. Beim Turnier 2019 verlor das Team von Trainer Michael Scherer im Finale gegen den SV Oberrieden im Elfmeterschießen.

