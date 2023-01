Futsal

vor 37 Min.

Warum die A-Junioren der SG Oberrieden im Allgäu-Finale scheiterten

Im Finale der Allgäuer Futsal-Meisterschaft in Marktoberdorf standen sich der SVO Germaringen (weiße Trikots) und die SG Wiggensbach/Buchenberg gegenüber – „dank“ eines Regelverstoßes der SG Oberrieden.

Plus Am Wochenende spielen die A-Junioren den schwäbischen Futsal-Meister aus. Die SG Oberrieden hätte gute Chancen gehabt, beim Finalturnier in Friedberg dabei zu sein. Doch dann passierte beim Kreisfinale ein Missgeschick.

Von Axel Schmidt Artikel anhören Shape

Zahlen lügen nicht, heißt es gerne. Doch manchmal ist es eben doch so, dass sich hinter schnöden Ergebnisse im Sport etwas ganz anderes verbirgt, als es das Resultat aussagt. So geschehen kürzlich beim Finale um die Allgäuer Futsal-Meisterschaft der A-Junioren in Marktoberdorf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen