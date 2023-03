Mindelheimer Handballer feiern Heimsieg

Mindelheims Handballtrainer Jan Krausko hat endlich einmal den kompletten Kader zur Verfügung. Das macht sich bemerkbar.

Nach Wochen, in denen Jan Krausko bei Spielen der Mindelheimer Handballer nur eine spärlich besetzte Bank vorfand, konnte der TSV-Trainer nach der Rückkehr von Jonas und Vincent Hörmann endlich wieder auf einen breiten Kader zurückgreifen. Und das bekam der SC Unterpfaffenhofen/ Germering zu spüren.

Der TSV Mindelheim startete zunächst zerfahren ins Spiel, spielte sich zwar geduldig die Torchancen gut heraus, scheiterte aber viel zu häufig am gut aufgelegen gegnerischen Torhüter. Einzig Florian Gaum konnte diesen regelmäßig überwinden und so einen allzu großen Rückstand verhindern. Trotzdem gingen die Gäste der 22. Minute mit vier Toren in Führung (8:12), weswegen Trainer Jan Krausko eine Auszeit nahm. Diese zeigte auch direkt Wirkung: Bis zur Pause verkürzten die Mindelheimer auf 13:15.

In der zweiten Halbzeit schöpfen die Mindelheimer in Potenzial aus

Deutlich konzentrierter startete der TSV Mindelheim in die zweite Halbzeit. Im Angriff wurde nun besser die Tiefe gesucht, was zu einer dreifachen (!) Unterzahl der Gäste aus Unterpfaffenhofen resultierte. In dieser Phase gelang es den Mindelheimern erstmals, sich sogar kleinen Vorsprung zu erspielen (22:20).

Die Partie war nun ausgeglichener und keiner der Mannschaften gelang es, sich entscheidend abzusetzen. Jedoch blieben die Mindelheimer stets mit einem oder zwei Toren in Führung. Erst in der 55. Minute bauten die Gastgeber die Führung auf drei Tore aus (28:25). Dieser Vorsprung wurde aber fast sofort wieder eingebüßt, denn die Gäste verkürzten in der 58. Minute zum 28:27. Doch die Mindelheimer behielten die Nerven, konterten mit zwei Toren in Folge und fuhren so den 30:27-Sieg ein. (haba)

TSV Mindelheim Hoffmann,Dumler (beide Tor); Wurm (10/5), J. Golmitzer (6), Gaum (5), Kühl (3), Amenda (2), Sailer (2), V. Hörmann (1), J. Hörmann, Braun, Kinlock, M. Golmitzer.