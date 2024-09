TSV Mindelheim: Damen hui, Herren pfui

Die Handballerinnen des TSV Mindelheim haben sich für die anstehende Bezirksliga-Saison viel vorgenommen. Im ersten Spiel unterstrichen die TSV-Damen auch gleich ihre Ambitionen. Für die Mindelheimer Herren lief es dagegen nicht so erfolgreich.

Herren I Zum Saisonauftakt traten die Mindelheimer Handballer mit knapper Besetzung bei der zweiten Mannschaft der HSG Würm-Mitte an. Von Anfang an entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel. So stand es nach zehn gespielten Minuten 5:5. Kurz darauf zog die HSG das Tempo an und die Mindelheimer mussten erstmals auf einem Vier-Tore-Rückstand hinterherlaufen (17.). Doch die Frundsbergstädter wachten schnell wieder auf und verkürzten auf 11:12. In die Pause ging es dann mit einem Drei-Tore-Rückstand und der Zuversicht, das Spiel noch drehen zu können, wenn die Fehler aus der ersten Halbzeit minimiert werden. Kompakter verteidigen, Angriffe geduldig ausspielen und dann mit Überzeugung abschließen, lautete die Devise.

Die Halbzeitansprache saß und die Mindelheimer präsentierten sich im zweiten Durchgang als komplett andere Mannschaft. In der Saisonvorbereitung hatte Spielertrainer Marius Wurm den Fokus auf die Verteidigung gelegt, was sein Team nun unter Beweis stellte und die Heimmannschaft vor größere Probleme im Angriff stellte. So gelang in der 42. Minute der Ausgleich und in der gleichen Minute erstmals die Führung. Der weitere Verlauf des Spiels zeigte zwei Mannschaften auf Augenhöhe. Die Mindelheimer konnten immer wieder vorlegen, während die Gastgeber nachzogen. Neun Minuten vor Schluss schafften es die Mindelheimer Herren, sich sogar in Unterzahl auf drei Tore abzusetzen (25:22). Das Spiel schien nun auf Seite des TSV Mindelheim, doch dann ließ der TSV die HSG durch unkonzentrierte Spielweise wieder zurück ins Spiel kommen.

Mit dem 26:26-Ausgleich vier Minuten vor Schluss war wieder alles offen. Durch Ungenauigkeiten im Abschluss landete der Ball in den letzten Minuten öfter am Pfosten als im Netz der Gegner und somit war der Auftaktsieg der Mindelheimer Geschichte. Man verabschiedete sich mit einer 27:29 Auswärtsniederlage – und mit der Gewissheit, dass da noch einiges drin ist in der Saison, wenn an den kleinen Schwächen weiter gearbeitet wird.

TSV Mindelheim Wurm (5), Burtscher (5), Falter (2), Kinlock (3), Lieb, Kühl (2), Hörmann (2), Sailer (1), Görlt (5), Twachtmann (2).

Mindelheimer Frauen feiern hohen Heimsieg

Damen I Zum ersten Heimspiel der Saison empfing die Mindelheimer Damenmannschaft die HSG Dietmannsried/Altusried in der Dreifachsporthalle des Maristenkollegs. Beide Mannschaften starteten etwas nervös in die Partie, erst in der vierten Minute gelang

Christina Möhrle das erste Tor. In der Abwehr standen die TSV-Damen robust, sodass Rückkehrerin Kathrin Weikmann in der ersten Halbzeit nur fünf Mal den Ball aus dem Netz holen musste. Lediglich im Angriff konnten die Mindelheimerinnen trotz schön heraus gespielter Chancen den Ball nicht im gegnerischen Tor unterbringen. Somit ging es mit einer 16:5-Führung in die Halbzeit.

„Spielt weiter schnell nach vorne und baut den Vorsprung weiter aus!“, waren die klaren Worte von Trainer Jan Krausko. Dieser Forderung kamen seine Spielerinnen jedoch nicht nach. Aufgrund von vielen technischen Fehlern fiel das erste Tor der Mindelheimerinnen erst in der achten Minute nach Wiederanpfiff. Doch mit einer Umstellung auf eine offensivere Abwehr konnten durch Ballgewinne schnelle und einfache Tore erzielt werden. In der 46. Minute traf Kapitänin Katharina Hofmann zum 24:9. Auch die Auszeit des gegnerischen Trainers hatte nicht mehr den gewünschten Effekt und somit endete die Partie mit einem deutlichen 30:11-Sieg für den TSV Mindelheim.

TSV Mindelheim Weikmann, Lang K. (beide Tor), Moser (4/1), Möhrle (2), Gaum (2), Landherr (1), Breuninger (3), Spies, Spensberger (2), Galster (1), Hofmann (7), Bari-Nagy (4), Scharpf, Eckermann (4).