Junioren spielen in Pfaffenhausen um Allgäuer Finaltickets

Wer den Unterallgäuer Fußball-Nachwuchs beim Futsal sehen will, muss am Wochenende nach Pfaffenhausen. Dort spielen vier Altersklassen um die Teilnahme am Allgäu-Finale.

Endlich ist es wieder soweit: Die Jugendfußballer im Kreis Allgäu spielen um die Allgäuer Meisterschaft. Eines der Vorrundenturniere richtet einmal mehr der SC Unterrieden in Pfaffenhausen aus.

Wie im Erwachsenenbereich aber seien die Anmeldungen für die Hallenrunde bei Jugendspielleiter Karl Haag „recht zaghaft“ eingegangen. „Mit den Anmeldungen, die ich bis Mitte Oktober vorliegen hatte, hätte ich kein Turnier planen können“, sagt Haag. Erst als er die Vereine noch einmal extra angeschrieben habe, seien weitere Meldungen gekommen. Allerdings auch nicht aus allen Regionen des Allgäus. „Im Oberallgäu ist es traditionell schwierig, Ausrichter und Teilnehmer zu finden“, sagt Haag. So werde es im Kreis Oberallgäu kein Turnier geben.

Im Unterallgäu sinkt die Zahl der Turniere merklich

Dafür aber im Unterallgäu, wenngleich die Zahl der Verbandsturniere auch hier deutlich nach unten geht. So gibt es in diesem Winter nur noch drei Austragungsorte, an denen Vorrundenturniere ausgetragen werden: Memmingen, Ottobeuren und Pfaffenhausen. Die ersten Turniere fanden am vergangenen Wochenende in Ottobeuren und Memmingen statt. Nun ist Pfaffenhausen an der Reihe. Ausrichter ist wieder der SC Unterrieden. An drei Tagen finden in der Sporthalle fünf Turniere in den einzelnen Jahrgängen statt.

F-Junioren Um zwei Plätz eim Allgäuer Finalturnier spielen am Sonntag ab 10 Uhr in Pfaffenhausen der FC 98 Auerbach/Stetten, FSV Dirlewang, SG Amberg/Wiedergeltingen, SV Oberrieden, SVS Türkheim und der TSV Pfaffenhausen.

E-Junioren Sieben Mannschaften umfasst das Vorrundenturnier am Samstag bei den E-Junioren. Ab neun Uhr spielen neben dem TSV Pfaffenhausen die SG Amberg/Wiedergeltingen, der SVS Türkheim, TSV Mindelheim, TSV Ettringen, TSV Kammlach und Türkiyemspor Mindelheim um den Einzug ins Allgäuer Finalturnier.

D-Junioren Auch die D-Junioren aus dem östlichen Landkreis spielen am Samstag in Pfaffenhausen um das Finalticket für die Allgäuer Meisterschaft. Hier gehen ab 13 Uhr sieben Mannschaften im Modus „Jeder gegen Jeden“ an den Start: FC 98 Auerbach/Stetten, JFG Hasel-Roth-Günz, JFG Wertachtal, SG Amberg/Wiedergeltingen, SG Oberrieden, SG Tussenhausen, TSV Mindelheim.

C-Junioren Am Sonntag sind die C-Junioren in Pfaffenhausen zu Gast. Folgende sieben Mannschaften treten ab 13 Uhr an: FSV Dirlewang, JFG Hasel-Roth-Günz, JFG Oberes Günztal, JFG Wertachtal, SG Unterrieden, TSV Mindelheim, TSV Pfaffenhausen.

B-Junioren Bereits am Freitag (ab 18 Uhr) eröffnen die B-Junioren die Hallentage des SC Unterrieden in der Pfaffenhausener Sporthalle mit ihrem Vorrundenturnier zur Allgäuer Meisterschaft. Mit dabei sind der FC 98 Auerbach/Stetten, die JFG Hasel-Roth-Günz, JFG Oberes Günztal, JFG Wertachtal, der SV Mattsies und der TSV Pfaffenhausen.

Lesen Sie dazu auch