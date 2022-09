Spiele, Sätze, Siege – und Titel für den TC Kirchheim

Drei Meisterschaften: Vor allem im Nachwuchsbereich kann der TC Kirchheim auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken. Ein weiterer Höhepunkt steht noch an.

Auf eine gelungene Saison kann der TC Kirchheim zurückblicken. An der Sommerrunde nahmen elf Teams teil, doch auch außerhalb der Wettspielsaison herrschte reger Betrieb auf der Tennisanlage. Der Mitgliederzuwachs hält weiter an – aktuell verzeichnet der Verein 231 Mitglieder.

Hauptgrund hierfür ist sicherlich die hervorragende Nachwuchsarbeit, für die hauptsächlich die beiden vereinseigenen Trainer Matthias und Stefan Gutser verantwortlich sind. Um die hohe Nachfrage nach Training bedienen zu können, erhielten die Trainer Unterstützung aus den Reihen des Vereins: Christina Maier, Jessica Graf und Selina Mößnang übernahmen einige Trainingsgruppen.

Kleinfeld U9 Das jüngste Team des TC Kirchheim konnte direkt in seiner ersten Saison die Meisterschaft in der Südliga 2 feiern. Die Mannschaft bestehend aus Louis Freisinger, Moritz Weigele, Julian Brecheisen und Vincent Geiger beendeten alle sieben Spiele siegreich. In dieser Altersklasse setzt sich eine Begegnung aus Motorikspielen und den üblichen Tennisspielen (Einzel und Doppel) zusammen, wobei die Kirchheimer Mannschaft hier in beiden Disziplinen souverän auftrat.



Erfolgreiche U9 (von links): Julian Brecheisen, Vincent Geiger, Louis Freisinger und Moritz Weigele Foto: TC Kirchheim







Bambini U12 Das Team um Mannschaftsführer Ben Mendel schlug in dieser Saison in der Südliga 5 auf. In sechs gespielten Partien gelang der noch recht unerfahrenen Kirchheimer Mannschaft zwei Unentschieden. Am Ende landete sie auf dem sechsten Platz.

Mädchen U15 Das Team um ihre Mannschaftsführerin Isabel Kugelmann holte in der Südliga 3 fünf Siege und musste sich lediglich gegen Meister Zusmarshausen knapp geschlagen geben. Das bedeutete die Vizemeisterschaft.

Knaben U15 Der zweite Meistertitel ging auf das Konto der Knaben. In der Stammbesetzung Julius Baur, Noah Gabriel Rogg, Christian Biechele und Max Mendel wurden alle sechs Spiele klar gewonnen. Bemerkenswert ist, dass über die gesamte Saison lediglich zwei Doppelpartien verloren gingen, sämtliche Einzel sowie die übrigen Doppel wurden siegreich beendet.

Juniorinnen U18 In der Besetzung Valentina Baur, Selina Mößnang, Julia Graf und Laura-Sophie Rogg holte der TC Kirchheim in der Südliga 3 fünf Siege und ein Unentschieden, was ebenfalls die Meisterschaft bedeutete.

Junioren U18 Die Junioren um Mannschaftsführer Julius Baur traten in der Südliga 3 an. Nach einem Sieg, zwei Unentschieden und drei Niederlagen wurde die Saison auf dem fünften Platz beendet.



Meisterliche U18-Junioren (von links): Julius Baur, Noah Rogg, Christian Biechele und Max Mendel. Foto: TC Kirchheim





Herren 40 Mit wechselnden Aufstellungen traten die Herren 40 in der Südliga 3 an. Nach einer ausgeglichenen Saison mit drei Siegen und drei Niederlagen stand folgerichtig ein Platz im Mittelfeld zu Buche. Eine starke Saison spielte hier Mannschaftsführer Roman Nell, der alle sechs Einzel gewann.

Damen II Die junge zweite Damenmannschaft um Spielführerin Sabrina Miller schlug sich in der Südliga 3 wacker und belegte mit zwei Siegen am Ende Rang fünf.

Herren II Die zweite Herren-Mannschaft kämpfte in der Südliga 4 um Punkte. Drei Siege und drei Niederlagen bedeuteten den vierten Platz. Immer mehr Nachwuchskräfte aus der U18 erhielten heuer die Chance, im Herrenbereich ihre ersten Erfahrungen zu sammeln.

Damen I Die erste Damenmannschaft um Kapitänin Sabrina Danner spielte in der Südliga 2. Nach vier Siegen und zwei denkbar knappen 4:5-Niederlagen wurde die Saison auf dem zweiten Platz beendet. Mit ein wenig mehr Glück wäre sogar der Aufstieg möglich gewesen, da die Damen des TCK trotz der beiden Niederlagen ein besseres Matchpunkteverhältnis aufwiesen als der ungeschlagene Meister aus Memmingen.

Herren I Die erste Herren-Mannschaft ging nach dem Aufstieg im vergangenen Jahr in der Südliga 1 mit dem Ziel an den Start, die Klasse zu halten. Gleich am ersten Spieltag gelang ein Sieg, dem im weiteren Verlauf noch zwei weitere folgen sollten. Damit erreichte Kirchheim einen starken fünften Platz und schaffte den Klassenerhalt. Großes Plus war die Doppelstärke: 14 der 21 gespielten Doppelpartien wurden gewonnen, mit Stefan Gutser und Dennis Kordick gelang es zwei Spielern sogar, alle sieben Doppel zu gewinnen.

Mit dem Abschluss der Punktrunde ist das Tennisjahr in Kirchheim jedoch noch nicht beendet. Mit der Clubmeisterschaft 2022 steht noch ein weiteres Highlight dieser Saison an. Aktuell werden in sieben Klassen die Vereinsmeister und Vereinsmeisterinnen ausgespielt. Ihren Höhepunkt findet die Clubmeisterschaft am 1. Oktober, wenn die Finalpartien ausgetragen und die jeweiligen Sieger auf der Saisonabschlussfeier gekürt werden. (ewö)

