Bei der JFG Wertachtal endet eine Ära

Die Fußball-WM 2006 hat neuen Schwung in den deutschen Fußball gebracht. Nicht nur im Stadion oder vor Großbildleinwänden herrschte Aufbruchstimmung, auch die Mitgliederzahlen in den Fußballvereinen schossen in die Höhe. Um aus der großen Menge an fußballbegeisterten Kindern die talentiertesten möglichst flächendeckend herauszufiltern und zu fördern, wurden DFB-Stützpunkte ebenso ins Leben gerufen, wie sogenannte Junioren-Fördergemeinschaften.

