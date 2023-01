TV Türkheim kürt seine Nachwuchsathleten des Jahres

Die Türkheimer Leichtathleten blicken auf ein normales, weil ereignisreiches Jahr zurück. Einige Mitglieder erfahren dabei eine besondere Ehrung.

Die Leichtathleten des TV Türkheim feierten kürzlich ihren Jahresabschluss, blickten dabei auf eine tolle Saison zurück und ehrten einige Mitglieder. Der Höhepunkt war jedoch eine Veranstaltung, bei der die Türkheimer nur Zuschauer waren.

Die European Championships in München, bei denen die Leichtathletik-Wettbewerbe für große Begeisterung im und um das Olympiastadion gesorgt haben, war für einige Türkheimer Athleten und Athletinnen eine Reise wert. „Alle Beteiligten schwärmen noch heute von den vielen tollen Eindrücken, Emotionen und nicht zuletzt Leistungen“, sagte Abteilungsleiterin Iris Zacher. „Genau so kann und muss Spitzensport heutzutage präsentiert werden. Nahe dran, finanziell erschwinglich und mit viel Begeisterung. Vielleicht ebnet dies dann langfristig auch den Weg zu einer erneuten deutschen Olympia-Bewerbung“, meinte Zacher und fügte hoffnungsfroh an: „Vielleicht ist dann ja auch eine Athletin oder ein Athlet des TV Türkheim mit am Start.“

In Türkheim trainieren derzeit rund 100 Sportler

Aktuell nämlich trainieren rund 100 Sportlerinnen und Sportler in sämtlichen Altersklassen in den Abteilungen Leichtathletik und Sportabzeichen. Die Ergebnisse können sich sehen lassen. So gab es nicht nur persönliche Bestleistungen, sondern bei überregionalen Wettkämpfen zehn Medaillen und sechs Titelgewinne bei den Allgäuer Jugend-Meisterschaften.

Das Trainerteam der Türkheimer Leichtathleten blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Foto: Iris Zacher

Geehrt wurden im Rahmen des Rückblicks die Nachwuchssportlerin und der Nachwuchssportler des Jahres: Soraya Sooß und Josephus Ilg. Trainer des Jahres wurde Jacob Melder. „Er ist der Trainer, der gefühlt immer zur Verfügung steht: egal ob Kinderleichtathletik, Jugendtraining oder Sportabzeichen“, lobte die stellvertretende Abteilungsleiterin Janina Sander. Carmen Kuczera bekam zudem die Ehrennadel des Bayerischen Leichtathletik Verbandes für die langjährige Arbeit im Verein überreicht. (mz)

