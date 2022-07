SV Memmingerberg verliert Duell der Pokalsieger deutlich

In der ersten Runde des BFV-Totopokals ist für Memmingerberg Endstation. Der große Nachbar FC Memmingen ist dagegen weiter.

Die Favoriten aus Memmingen und Illertissen gaben sich in der ersten Hauptrunde des BFV-Totopokals keine Blöße. Während Bayernligist FC Memmingen in Peiting standesgemäß gewann, löste der Regionalligist FV Illertissen in Memmingerberg das Ticket für die zweite Runde problemlos.

TSV Peiting - FC Memmingen 0:6

Fußball-Bayernligist FC Memmingen hat die erste Pokalhürde souverän genommen. Beim oberbayerischen Kreispokalsieger TSV Peiting gab es einen standesgemäßen 6:0-Erfolg. Dreifacher Torschütze war vor 200 Zuschauern Leonard Zeqiri (25./38./86. Minute). Dominik Stroh-Engel traf zweimal (17./63.) und Lukas Bettrich einmal (29.). Das Ergebnis hätte noch höher ausfallen können, aber der eingewechselte David Mihajlovic setzte in der 77. Minute einen Foulelfmeter neben das Tor.

FCM-Trainer Stephan Baierl hatte überwiegend Spieler in der Startelf aufgeboten, die bislang weniger Spielzeit in den drei Bayernliga-Begegnungen hatten. Im Tor stand Lino Volkmer, der aber wenig geprüft wurde, weil der FCM kaum gegnerische Angriffe zuließ.

SV Memmingerberg - FV Illertissen 0:9

Der FV Illertissen wurde seiner Favoritenrolle beim Spiel in Memmingerberg vollauf gerecht. Der Regionalligist und amtierende Toto-Pokalsieger führte gegen den Kreisligisten und amtierenden Allgäuer Kreispokalsieger zur Pause bereits mit 6:0. Am Ende hieß es 0:9 aus Sicht des SV Memmingerberg. Die Tore für den FV Illertissen vor rund 200 Zuschauerinnen und Zuschauern erzielten Darius Held (2), Maurice Strobel (2), Alexander Kopf, Kento Teranuma, Jannik Ikendo Wanner (2) und Hannes Pöschl.

Die Hausherren hatten in der zweiten Halbzeit ihre beste Chance, als Matthias Müller einen Sololauf mit einem Heber von kurz hinter der Mittellinie abschloss. Der Ball strich jedoch knapp über das von Michael Wagner gehütete Tor. Der Illertisser Keeper, der etwas zu weit vor seinem Tor stand, hätte keine Abwehrmöglichkeit gehabt. So blieb es beim 0:9-Endstand.

Überraschungen sind in der ersten Runde nicht ausgeblieben: So unterlagen die Regionalligisten SpVgg Unterhaching (beim Bezirksligisten TuS Feuchtwangen) und FC Pipinsried (beim Bayernligisten Türkspor Augsburg) jeweils im Elfmeterschießen. Die zweite BFV-Toto-Pokalrunde mit den Siegerteams wird am 16./17. August ausgetragen. Aus Schwaben sind neben dem FC Memmingen und dem FV Illertissen noch der TSV Nördlingen und TSV Rain im Wettbewerb. Nachdem sich der letzte verbliebene Kreissieger Feuchtwangen seinen Wunschgegner ausgesucht hat, wird die zweite Runde am Freitag in regionalen Gruppen ausgelost. (mz)