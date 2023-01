Renngemeinschaft Burig feiert erste Erfolge auf der Ski-Piste

Die Skirennläufer und Skirennläuferinnen der RG Burig Mindelheim starten in die neue Saison. Allerdings ist der Auftakt in die Rennsaison nicht überall möglich.

Endlich können sie wieder auf die Piste: Die Skifahrer der RG Burig Mindelheim starteten kürzlich mit guten Ergebnissen in die neue Skisaison. Einer machte sogar international von sich reden.

Ein hervorragender Auftakt gelang dabei Zoe Fischer. In der Klasse U12 belegte sie bei einem stark besetzten Teilnehmerfeld im Qualifikationsrennen um die Teilnahme am Deutschen Schülercup im Kühtai einen ausgezeichneten dritten Platz.

Im Riesenslalomcross musste sie sich dabei nur von zwei Läuferinnen des SC Garmisch geschlagen geben. Bei diesem Rennformat fahren die Allgäuer Skitalente einmal in der Saison beim Nachbar Skigau Werdenfels, beim zweiten Aufeinandertreffen kommen die Athleten aus dem Raum Garmisch-Partenkirchen ins Allgäu. Am Ende dürfen die besten Teilnehmer und Teilnehmerinnen am Finale um den Deutschen-Schülercup U12 teilnehmen.

Hannes Amman belegte bei der Junioren-Weltmeisterschaft in St. Anton den 15. Platz

Am zweiten Renntag fand der Slalomcross statt. Hier reichte es für Zoe Fischer nicht für einen Platz unter den Top Ten. Im ersten Durchgang lag sie noch aussichtsreich auf Platz acht, schied jedoch in Durchgang zwei aus.

Auch im Allgäu stand der erste Wettkampf der Schülerpunkterennen des Deutschen Skiverbandes (DSV) an. An der Kanzelwandbahn starteten bei hervorragenden Bedingungen knapp 80 Skirennfahrer und Skirennfahrerinnen aus dem gesamten Allgäuer Raum in die Wettkampfsaison. Mit dabei waren auch drei Starter der RG Burig. Für Holly Holzheu (U14) war es der Auftakt in die DSV-Schülerpunktrennen. Mit Platz vier hinter den Starterinnen des dominierenden SC Oberstdorf gelang ihr ein sehr guter Auftakt. Sanni Müller (U16) erreichte Platz sechs, Paul Zeiler (U16) wurde Neunter.

International hatte Hannes Amman seinen bisher größten Erfolg zu verbuchen. Er wurde vom DSV für die Junioren-Weltmeisterschaft in St. Anton (Österreich) nominiert. Mit einem hervorragenden 15. Platz im Riesentorlauf kehrte der ehrgeizige Athlet von der WM zurück.

Der für das vergangene Wochenende geplante Start in den Ziener-Cup musste abgesagt werden und wurde auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Auf Grasgehren war die Schneeauflage in der Waldschneise zu gering. (mz)