Der Motocrossklub in Oberrieden fährt seine Vereinsmeisterschaft aus

Bei der Vereinsmeisterschaft des Motocrossclubs Offroader Oberrieden tummeln sich nacheinander Nachwuchsfahrer, Frauen, Männer und Gastfahrer auf der Strecke.

Es waren Bedingungen, wie sie Motocrossfahrer und Zuschauer lieben: Bei schönstem Spätsommerwetter richtete der Motocrossclub Offroader Oberrieden seine Vereinsmeisterschaft aus.

In fünf Klassen – 50, 65 und 85 Kubikzentimeter – sowie einer Ladys-, einer Gast- und einer Openklasse gingen über 60 Piloten an den Start. Schon beim freien Training und Qualifying fanden sich zahlreiche Zuschauer an der Vereinsstrecke in Oberrieden ein, um den Fahreren zuzusehen. Als die Rennen dann um 13 Uhr gestartet wurden, waren über 100 Zuschauer an der Strecke.

Geschick, Talent und Nervenstärke sind ein Muss

In jeweils zwei Läufen pro Klasse entschieden Geschick, Talent und Durchhaltevermögen über die Positionierung der Piloten. Mehrfach tauschten sie dabei in spannenden Zweikämpfen die Plätze. Ebenso ein Highlight bei jeder Motorsportveranstaltung ist der Massenstart. Alle Akteure des Rennlaufs stehen dabei in einer Reihe. Nach einer 15- und 5-Sekunden-Tafel entscheidet der Startchef, wann das Gatter fällt. In einer Reihe heulen dann die bis zu 60 PS starken Rennmotoren auf und die Fahrer rasen auf die erste sich verjüngende Kurve zu. Schon hier ist klar: Wer nervenstark und erfahren genug ist, behält die Nase vorne.

Der Massenstart, wie hier bei den jüngsten Teilnehmern, erfordert Geschick und Nervenstärke. Foto: Conny Kleiner

Doch es sieht leichter aus als es ist. Motocross ist physisch wie mental sehr anspruchsvoll. Das Erlernen der Fahrtechnik erfordert viel Zeit und Training. Wichtig ist es dabei auch, sich mit der Maschine auseinanderzusetzen. Nur technisch einwandfreie Motorräder ermöglichen einen Erfolg.

Darth Vader? Nein, das sind Nachwuchsfahrer. Foto: Conny Kleiner

„Schon unsere jungen Fahrer lernen deshalb Verantwortung für sich und ihre Maschine. Sie erkennen früh ihre Grenzen und erarbeiten sich dabei ein großes Selbstvertrauen, das ihnen auch im Alltag zugutekommt“, sagt Manfred Menzel, Gründungsmitglied der Offroader Oberrieden.

Auch bei anderen Rennserien sind die Oberrieder Motocrossfahrer erfolgreich

Neben den regelmäßigen Trainings und eben der Vereinsmeisterschaft auf der eigenen Rennstrecke sind die aktiven Rennfahrer des Vereins ganzjährig in verschiedenen regionalen Rennserien am Start. Dazu gehören etwa die ADAC-Südbayernserie und der ADAC BW-Pokal. Und das mit Erfolg.

Es ging auch staubig zu bei den Motocrossrennen in Oberrieden. Foto: Conny Kleiner

So konnte in diesem Jahr Manfred Zienecker den Titel des Deutschen Meisters im Quad einfahren. Zudem nahm eine Auswahl von Fahrern zum ersten Mal am MXOC-Motocross der Vereine beim Freisinger Bär auf der Motocrossstrecke am Flughafen München teil. Hier messen sich die Clubs aus ganz Bayern. Beim südbayrischen Lauf in Gablingen konnte Eduard Morosan in der kleinsten Klasse des Motocross, der 50ccm-Klasse den ersten Sieg als Nachwuchstalent für den Verein erzielen.

Erstmals nahmen Oberrieder Motocrossfahrer in diesem Jahr am MXOC-Motocross-Event am Flughafen München teil. Foto: Manfred Menzel

Das sind die Erstplatzierten der einzelnen Rennklassen