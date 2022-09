Motorsportler zeigen große Sprünge in Oberrieden

Plus Der Motocrossklub Offroader Oberrieden feiert sein 20-jähriges Bestehen mit einem Renntag für sämtliche Klassen. Selbst ein Sturz trübt die Stimmung nicht.

Die Klubmeisterschaft des Offroader Oberrieden war trotz wechselhaften Wetters ein voller Erfolg. Die Kleinsten heizten mit ihren 50 ccm- und 65 ccm-Maschinen über die Kinderstrecke, die Jugendlichen und Großen lieferten sich spannende Duelle auf der Hauptstrecke und sprangen mit ihren Motorrädern bis zu 30 Meter weit. Gleichzeitig wurde das 20-jährige Bestehen des Vereins gefeiert. Den ganzen Renntag über setzte immer wieder leichter Regen ein. Doch das hatte auch sein Gutes: „Der Boden war perfekt, zum Fahren optimal“, sagt Manfred Menzel später. Menzel gründete mit einer Handvoll Motorsportbegeisterter am 10. Januar 2002 den Offroader Oberrieden, der derzeit 312 Mitglieder zählt.