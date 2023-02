Südschwäbische Schiedsrichter trauern um Raphael Fickler

Plus Er zählte zu den hoffnungsvollen Jungschiedsrichtern der Gruppe Südschwaben. Nun ist Raphael Fickler mit nur 24 Jahren gestorben.

Im Dezember stand Raphael Fickler auf der Bühne im Gasthaus Stern in Rammingen. Von seinen Kameraden der Schiedsrichtergruppe Südschwaben gab es Applaus, als er von Obmann Christian Walter die Urkunde für seine zehnjährige Schiedsrichtertätigkeit überreicht bekam. Nun ist Fickler mit gerade einmal 24 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben.