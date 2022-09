Ein Memminger zeigt, wie man sexualisierter Gewalt im Sport vorbeugen kann

Plus Wie beugt man sexualisierter Gewalt im Sport vor? Christopher Budras schult Übungsleiter im richtigen Umgang mit Kindern. Dabei müssen auch die Vereine mithelfen.

Immer häufiger treten Sportlerinnen und Sportler an die Öffentlichkeit und berichten von sexueller Gewalt, die ihnen angetan worden sei. Jüngstes Beispiel: Der ehemalige Wasserspringer Jan Hempel ist laut eigener Aussage jahrelang von seinem Trainer missbraucht worden. Christopher Budras hat es sich zur Aufgabe gemacht, solchen Taten vorzubeugen oder sie aufzudecken.