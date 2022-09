Mindelheimer Altstadtkriterium beschließt Allgäuer Rennserie

Zum 31. Mal findet am Sonntag das Altstadtkriterium in Mindelheim statt. Wie schon 2021 wird damit die Rennserie um den Heiss-Cup beendet. Das verspricht ein starkes Fahrerfeld.

Das Radrennen durch die Mindelheimer Altstadt ist eine Institution im schwäbischen Radsportkalender. Zum 31. Mal findet am Sonntag, 25. September, das Altstadtkriterium in Mindelheim um den Großen Preis der Sparkasse Schwaben-Bodensee statt. Diesmal jedoch mit einer Neuerung.

Schon des Öfteren hat der Velo Club Mindelheim als Ausrichter des Altstadtkriteriums neue Ideen in die Tat umgesetzt, die mittlerweile zu festen Bestandteilen des Renntags geworden sind. So etwa die Special-Olympics-Rennen der geistig gehandicapten Sportler, die auch in diesem Jahr ab 10.45 Uhr wieder den Auftakt des Renntages machen, oder das Fette-Reifen-Rennen ab 11.30 Uhr, bei dem Kinder auf ihren Rädern das erste Mal Rennluft schnuppern können. In diesem Jahr kommt nun eine weitere Neuerung dazu: ein reines Frauenrennen.

Erstmals gibt es auch ein Frauenrennen

„Die Idee kam vom RSC Kempten, der einen Tag vor uns seinen Renntag ausrichtet. Da es quasi eine Doppelveranstaltung an diesem Wochenende ist, haben wir auch das Frauenrennen ausgeschrieben“, sagt Jochen Schmid, Rennsportleiter beim VC Mindelheim. Ab 13.15 Uhr werden, so der aktuelle Stand, zehn Juniorinnen U19 und Frauen in das 44 Kilometer lange Rennen gehen. „Sogar eine Fahrerin aus Wien ist dabei“, sagt Schmid.

Im Anschluss daran starten um 14.30 Uhr die Junioren U19 und die Masters 2/3. In der Klasse Masters 3 sind dann auch die beiden Mindelheimer Lokalmatadoren Jochen Schmid und Konrad Danner am Start. „Mein Ziel sind die Top Ten“, sagt Schmid, der vor drei Wochen beim Radmarathon in Kufstein mit Platz vier nur knapp das Podest verpasst hat. „Wenn’s ganz gut läuft, dann sind auch die Top Five drin“, sagt er.

Im Hauptrennen geht es um den Gesamtsieg im Radcenter-Heiss-Cup

Das Hauptrennen über 60 Runden (66 Kilometer) wird um 16 Uhr gestartet. Hierbei geht es nicht nur um den Tagessieg in Mindelheim, sondern auch möglicherweise noch um den Gesamtsieg in der Allgäuer Rennserie um den Radcenter-Heiss-Cup.

Wie schon im vergangenen Jahr ist das Altstadtkriterium das letzte Rennen der Serie, die im April in Zusmarshausen begann. Es folgten weitere Rennen in Sonthofen, Biberach, Leutkirch ehe am Samstag, 24. September, das vorletzte Rennen in Kempten ausgetragen wird. Einen Tag später, am Sonntag, 25. September, findet das Finale in Mindelheim statt. Aktuell führt Michael Wasserrab vom RSC Kempten mit gerade einmal einem Punkt Vorsprung vor Daniel Lehner von Team Vorarlberg/Österreich. Sein Debüt in diesem Fahrerkreis feiert Jonas Unglert vom VC Mindelheim. „Er fährt heuer das erste Mal bei den Amateuren mit“, sagt Schmid. Ihm traut Schmid durchaus einen Platz unter den besten zehn Fahrern zu.

Insgesamt seien für das Elite-/Amateurrennen bereits knapp 70 Anmeldungen eingegangen. Hochklassige Teams wie Lotto Kern-Haus haben Fahrer gemeldet und treffen auf bekannte Teams wie den RSC Kempten, der mit dem Deutschen Kriteriums-Meister Jonas Schmeiser an den Start geht.

Buntes Programm auf dem Mindelheimer Marienplatz

Auch abseits der Rennstrecke, die wieder durch die Maximilianstraße, über die Krumbacher Straße, Teckstraße und Gerberstraße führt, wird am Sonntag einiges für Radsportfans geboten sein. So präsentiert sich auf dem Marienplatz die Radballabteilung des VC Mindelheim. Bei trockenem Wetter zeigen die Nachwuchsradballer des VC Mindelheim auf einem Spielfeld ihr Können. Wer selbst einmal versuchen will, den 600 Gramm schweren Ball mit dem Rad ins Tor zu wuchten, hat dazu ebenfalls Gelegenheit, Räder zum Ausprobieren stehen bereit.

Zudem wird es auch einen Fahrradbasar geben, bei dem Alltagsräder zum Verkauf angeboten werden. Natürlich werden die Zuschauer am Renntag vom Velo Club Mindelheim auch kulinarisch wieder mit Kaffee, Kuchen und Gegrilltem versorgt.