Skifahrer Julian Rauchfuss wird für die Olympischen Spiele nominiert

Plus Für Julian Rauchfuss von der RG Burig erfüllt sich ein Traum: Er wird für die Olympischen Spiele nominiert. Dabei hat er die sportliche Qualifikation nicht erreicht.

Als die Nachricht kam, bereitete sich Julian Rauchfuss gerade auf den Nachtslalom in Schladming vor. Der Skifahrer aus Fischen im Allgäu, der nach wie vor für die RG Burig Mindelheim antritt, wurde vom Deutschen Ski-Verband (DSV) als letzter Athlet für die Olympischen Winterspiele in Peking nominiert. Und das, obwohl der Allgäuer die sportliche Norm nicht erreicht hat.