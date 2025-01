Zwei Skirennläufer der RG Burig sind schon in Topform

Kurzfristig hat die RG Burig Mindelheim die Organisation der beiden ersten Rennen zum Ziener-Cup 2025 übernommen, fast schon traditionell in Balderschwang. Trotz eines Wetterumschwungs konnte die Veranstaltung mithilfe der Balderschwanger Liftbetriebe bei guten Bedingungen mit 105 Teilnehmern durchgeführt werden.

Mit zwei Vielseitigkeitsslaloms startete die Rennsaison für die Aktiven in der Region ASV Nord. Von den Athleten der RG Burig überzeugte Ludwig Högel in der Altersklasse U10 (m) und Sanni Müller in der Altersklasse U18 (w): Beide gewannen jeweils beide Rennen. Antonia Möntmann wurde im zweiten Rennen in der U12 (w) Zweite, Mira Dames belegte in der U16 (w) den zweiten und dritten Platz.

Icon Vergrößern Die RG Burig richtet zum Auftakt in die neue Ski-Rennsaison zwei Rennen im Ziener-Cup aus und durfte sich auch gleich über einige Podestplätze freuen. Foto: Monika Burig Icon Schließen Schließen Die RG Burig richtet zum Auftakt in die neue Ski-Rennsaison zwei Rennen im Ziener-Cup aus und durfte sich auch gleich über einige Podestplätze freuen. Foto: Monika Burig

Mit den weiteren Platzierungen der RG Athleten belegt die RG Burig in der Vereinswertung mit 308 Punkten hinter dem SC Marktoberdorf und dem TSV Wiggensbach aktuell Platz drei. (mz)