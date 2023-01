In Ettringen messen sich die besten Nachwuchsspieler des Bezirks

Der SC Blau-Weiß Ettringen richtet das Bezirksranglistenturnier für Jugendspieler aus. Dabei spielt sich ein Bad Wörishofer Akteur auf das Siegertreppchen.

Das erste von vier Bezirksranglistenturnieren für die männliche Jugend von 15 bis 19 Jahren fand in Ettringen statt. Acht Vereine hatten insgesamt 29 Jugendliche angemeldet.

In der Altersklasse bis 19 Jahre gingen Andre Remenar aus Lagerlechfeld und David Knoll vom TSV Schwabmünchen als Favoriten an die Tische. Außenseiterchancen traute man auch Simon Jahn aus Untermeitingen zu. Durch das neue Schweizer System treffen meist gleichstarke Spieler aufeinander was spannende Spiele garantiert. So kam es in der dritten Runde schon auf das Zusammentreffen der beiden Turnierfavoriten Knoll und Remenar. Hier triumphierte Remenar in fünf Sätzen.

Da sich in der Folge keiner der beiden mehr eine Blöße gab, waren die ersten beiden Plätze vergeben. Geheimfavorit Jahn verlor zwar denkbar knapp gegen David Knoll, gab aber im letzten Spiel gegen den stark aufspielenden Wörishofer Leon Wagner eine 2:0-Satzführung noch aus der Hand und verlor im fünften Satz. Damit sicherte sich Wagner den dritten Platz.

Bei den bis 15-Jährigen war das Teilnehmerfeld mit sechs Spielern überschaubar. Hier war es eine klare Angelegenheit für Tobias Jahn aus Untermeitingen, der alle Gegner klar in Schach hielt und sich nur einen einzigen Satzverlust leistete. Zweiter wurde Felix Pfefferle vom TSV Leuterschach, der nur gegen Jahn verlor. Den dritten Platz sicherte sich wieder der SV Untermeitingen in Person von Fynn Jacob. Fünfter wurde Lokalmatador Leonhard Strübel vom SC Blau Weiß Ettringen. (mz)

AK bis 19: 1. Andre Remenar (SpVgg Lagerlechfeld), 2. David Knoll (TSV Schwabmünchen), 3. Leon Wagner (TTF Bad Wörishofen), 4. Simon Jahn (SV Untermeitingen), 5. Sebastian Sieber (Klosterlechfeld)

AK bis 15: 1. Tobias Jahn (Untermeitingen), 2. Felix Pfefferl (TSV Leuterschach), 3. Fynn Jacob (SV Untermeitingen), 4. Lukas Wagner (FSV Großaitingen), 5. Leonhard Strübel (Blau Weiß Ettringen), 6. Niklas Welte (TSV Leuterschach)