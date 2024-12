Tischtennis-Jugend des TSV Mindelheim holt zwei Meistertitel

Die Voraussetzungen in ihren jeweiligen Ligen waren für beide Tischtennis-Jugendmannschaften des TSV Mindelheim klar: Während die 1. Jugend in der Bezirksklasse B zwar ihren härtesten Verfolger aus Oberneufnach zu Gast hatte, war ihnen der Meistertitel nicht mehr zu nehmen. Dennoch wollten die TSV-Spieler um Jeremias Kobold die Saison mit einem weiteren Sieg und demnach ungeschlagen beenden.

Da die Gäste nur mit drei Spielern antreten konnten, begann das Match mit nur einer Doppelbegegnung. Das Mindelheimer Spitzendoppel mit Jeremias Kobold/Sebastian Wucher ließ keine Zweifel aufkommen und siegte souverän mit 3:1 Sätzen. In den folgenden Einzelspielen drehten jedoch die Gäste mächtig auf und gewannen vier Einzel in Folge. Jeremias Kobold im Spitzenspiel der beiden Einser verkürzte in einem engen Match zum Zwischenstand von 2:4. Vielleicht war durch den bereits feststehenden Meistertitel die Luft auch schon etwas raus und die letzte Konzentration fehlte. Am Ende stand schlussendlich eine knappe 4:6-Niederlage gegen starke Gäste.

Bei der 2. Jugend war das letzte Punktspiel ein echtes Endspiel um den Meistertitel in der Bezirksklasse D. Die Mindelheimer führten die Tabelle mit 8:0 Punkten und einem Spielverhältnis von +28 an. Ihr Verfolger aus Warmisried auf Platz zwei mit 8:2 Punkten und einem identischen Spielverhältnis von +28 hatte die Runde bereits beendet und konnte nur noch durch eine Niederlage der Mindelheimer Meister werden. Auch in diesem Spiel waren die Gäste nur zu dritt angetreten und somit begann die Begegnung mit nur einem Doppel.

Das erfolgreiche Trainerteam wurde ebenfalls mit einer Medaille bedacht: (von links) Folker Königbauer, Jugendleiter Ufuk Ünsal und Christian Peter. Foto: Folker Königsbauer

Nach anfänglich nervösem Beginn konnte sich das Spitzendoppel Gabriel Kobold/Leonhard Wagner jedoch immer mehr auf ihre individuellen Stärken konzentrieren und gewann schließlich souverän mit 3:1. Das Duell der Drittplatzierten ging dann jedoch an die Gäste zum Zwischenstand von 1:1. Wer jedoch glaubte, das würde den TSV Mindelheim nervös machen, hatte sich gewaltig getäuscht. In den nächsten vier Einzeln fegten sie ihre Gegner regelrecht von der Platte, gingen mit 5:1 in Führung und waren damit bereits Meister der Bezirksklasse D. In der Folge gingen von den letzten vier Spielen zwar noch drei sehr knapp verloren, aber es blieb dem in dieser Saison ungeschlagenen Leonhard Wagner überlassen, den Gesamtsieg mit 6:4 zu sichern.

Die Siegerehrung übernahm anschließend Abteilungsleiter Roland Arnold und beglückwünschte alle Spieler und Trainer zu den gewonnenen Meisterschaften mit Goldmedaillen und Urkunden.