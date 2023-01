Der Aufstiegstraum der Türkheimerinnen lebt

Türkheimer Volleyballerinnen pirschen sich an den Tabellenführer heran. Vor allem das Duell mit dem Drittplatzierten hatte es in sich.

Die Volleyballerinnen des SVS Türkheim sind weiter auf Aufstiegskurs. In der Bezirksliga gelangen dem Team von Trainerin Petra Moser, die das Trainerduo Udo Späth und Jonas Schmitz vertrat, beim Spieltag in Donauwörth zwei weitere Siege.

Gegen Gastgeber VSC Donauwörth verschliefen die Türkheimerinnen zwar den ersten Satz etwas, konnten diesen aber am Ende dank guter Annahmen von Libera Marlene Koldziej mit 25:21 noch gewinnen. Im zweiten Satz ging es noch enger zu, letztlich mussten sich diesmal die Türkheimerinnen geschlagen geben (25:27). Doch im dritten Satz fand der SVS Türkheim zu seinem Spiel zurück und setzte den Gastgeber mehr unter Druck. Platzierte Angriffe durch die Außenangreiferinnen Julia Moser und Jeanette Trautwein sorgten für den 25:20-Erfolg.

Der vierte Satz sollte dann der letzte sein. Zwar machten es die Türkheimerinnen noch einmal spannend, doch durch einen variablen Einsatz der Angreiferinnen durch Zuspielerin Elena Balkow wurde der Satz mit 25:22 gewonnen.

Gegen den TSV Gersthofen wird es eine Machtdemonstration

Das zweite Spiel ging gegen den Tabellendritten, den TSV Gersthofen. Druckvolle Aufschläge von Elena Seitz und Lilia Redekop brachten Türkheim einen ordentlichen Vorsprung. Zuspielerin Sabine Schäfer setzte ihre Angreiferinnen in Szene und durch platzierte Bälle von Mittelangreiferin Lisa Haug und Diagonalangreiferin Antonia Scherer ging der erste Satz deutlich an Türkheim (25:10). Dieses Niveau hielten die Salamander-Frauen weiterhin, was zur Folge hatte, dass auch die Sätze zwei (25:14) und drei (25:18) klar gewonnen wurden.

Nach nun acht Siegen stehen die Türkheimerinnen mit 23 Punkten auf dem zweiten Platz und verkürzten den Punkteabstand zum Tabellenführer TV Weitnau auf nur noch vier Punkte. (svs)

Lesen Sie dazu auch