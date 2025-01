Der SVS Türkheim feiert den sechsten Sieg in Serie

Die Serie hält auch im neuen Jahr: Mit einem 3:1-Erfolg in Mühldorf feierten die Türkheimer Volleyballer den sechsten Sieg in Folge in der Regionalliga. Damit behaupten sie den dritten Platz in der Tabelle. Die Salamander-Frauen müssen sich mit zwei Niederlagen arrangieren.

Regionalliga, Männer Bereits der erste Satz beim Auswärtsspiel gegen den TSV Mühldorf II zeigte, dass der SVS Türkheim die Pause über den Jahreswechsel gut genutzt hatte. Zuspieler Johannes Ackermann brachte die Gäste mit einer Aufschlagserie von acht Punkten früh in Führung. Unterstützt durch eine herausragende Blockarbeit der Brüder Fabian und David Scherer sowie Mittelblocker Sebastian Schorer dominierten die Türkheimer das Spielgeschehen. Der Satz ging mit 25:13 souverän an das Team von Trainer Robert Frey.

Doch im zweiten Satz ließ die Konzentration merklich nach. Trotz der mahnenden Worte von Trainer Frey, sich nicht „einlullen“ zu lassen, fanden die Türkheimer zunächst nicht zu ihrem Rhythmus. Schnell gerieten sie mit 1:7 in Rückstand und mussten den Satz mit 16:25 deutlich abgeben.

Der dritte Satz entwickelte sich zu einem spannenden Schlagabtausch auf Augenhöhe. Türkheims junger Außenangreifer Henry Mestel, der David Pfeiffer vertrat, fand zunehmend ins Spiel und sammelte wichtige Punkte für sein Team. Beim Stand von 23:19 schien der Satzgewinn zum Greifen nah, doch eine technische Unterbrechung beim Schiedsgericht brachte die Gäste aus dem Konzept. Mühldorf nutzte die Gelegenheit und glich zum 23:23 aus. Am Ende aber behielt Türkheim die Nerven und David Scherer sicherte mit einem entschlossenen Angriff den 26:24-Satzgewinn.

Die Volleyballer des SV Salamander Türkheim bejubeln nach dem Auswärtsspiel in Mühldorf den sechsten Sieg in Serie in der Regionalliga. Foto: Holzmann

Im vierten Satz zeigten die Türkheimer dann wieder ihre Stärke. Der TSV Mühldorf hatte den druckvollen Angriffen und der stabilen Abwehr der Gäste wenig entgegenzusetzen. Auch Patrik Pöpping nutzte seine Spielzeit, um mit einigen sehenswerten Aktionen zu glänzen. Der Satz ging schließlich klar mit 25:18 an Türkheim. „Wir sind zufrieden mit der Leistung, vor allem nach dem holprigen zweiten Satz. Die Jungs haben gezeigt, dass sie sich auch in schwierigen Situationen zurückkämpfen können“, sagte Trainer Frey nach dem Spiel.

Nach einem spielfreien Wochenende wartet auf den SVS Türkheim das nächste Auswärtsspiel beim Tabellenletzten Friedberg. Dort wollen die Türkheimer ihre Erfolgsserie fortsetzen und weitere wichtige Punkte sammeln.

Türkheimer Frauen erleben ein Wechselbad der Gefühle

Landesliga, Frauen Die erste Damenmannschaft des SVS Türkheim erlebte am Doppelspieltag Höhen und Tiefen. Gegen den TSV TB München II zeigte das Team eine kämpferische Leistung, musste sich jedoch knapp geschlagen geben. Im Anschluss machte sich die Belastung aus dem ersten Spiel bemerkbar, was eine deutliche Niederlage gegen den MTV 1881 Ingolstadt zur Folge hatte.

Das Auftaktspiel gegen die Gäste aus München war ein wahres Wechselbad der Gefühle. Der SVS Türkheim fand zunächst nicht ins Spiel und sah sich im ersten Satz einem deutlichen 9:17-Rückstand gegenüber. Doch der SVS kämpfte sich zurück ins Spiel. Nachwuchstalent Lena Telci machte ihre Sache gut und überzeugte mit starken Aufschlägen und Angriffen. Mit großem Einsatz konnte der Satz mit 25:23 noch gedreht werden. Der zweite Durchgang war ein Duell auf Augenhöhe. Keine der beiden Mannschaften konnte sich entscheidend absetzen, doch am Ende hatte München mit 25:23 knapp die Nase vorn.

Im dritten Satz zeigte Türkheim seine beste Leistung. Eine stabile Annahme und konzentriertes Angriffsspiel sorgten für einen deutlichen 26:16-Erfolg. Julia Sevecova stach mit ihren druckvollen Aufschlägen und platzierten Angriffsschlägen heraus. Doch im vierten Satz schlichen sich zunehmend Fehler ein. München dominierte das Spiel und sicherte sich den Satz mit 25:12. Im entscheidenden Tiebreak mobilisierten beide Teams ihre letzten Kräfte. Trotz großen Einsatzes reichte es für Türkheim nicht, den Satz für sich zu entscheiden. Mit 11:15 ging der Durchgang an München, das sich damit den Sieg sicherte.

Im zweiten Spiel des Tages gegen den MTV 1881 Ingolstadt war den Türkheimerinnen das kräftezehrende Spiel gegen München deutlich anzumerken. Der SVS Türkheim konnte nicht mehr an die Leistung des vorherigen Spiels anknüpfen und musste die Dominanz der Gäste anerkennen. In allen drei Sätzen konnte die Mannschaft zwar phasenweise Akzente setzen, doch es fehlte an Konstanz und Durchschlagskraft. Die Ergebnisse – 19:25, 20:25 und 17:25 – spiegelten die Überlegenheit der Ingolstädterinnen wider. (svs)