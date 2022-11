Der SVS Türkheim feiert einen wichtigen Heimsieg

Plus Im Heimspiel gegen den VC Amberg zeigen die Volleyballer, wozu sie in der Regionalligafähig sind. Selbst den Ausfall eines wichtigen Spielers kann die Mannschaft kompensieren.

Sehr zufrieden zeigte sich Spielertrainer Robert Frey nach dem Heimsieg gegen den VC DJK Amberg: „Unter den gegebenen Umständen spielten wir ein tolles Spiel. Unser großer Kampfgeist belohnte uns mit dem Sieg über die Amberger. Die haben in der laufenden Saison erst ein Spiel verloren.“