Ein Sportler, der dem sicheren Tod entkommen ist

Den Überraschungsgast der diesjährigen Sportlerehrung kannten nur die Wenigsten. Die Geschichte des ehemaligen Extremkletterers Thomas Burger aber zog alle in ihren Bann.

Die Medaillen und Urkunden waren die 135 Sportlerinnen und Sportler, die bei der diesjährigen Sportlerehrung des Landkreises anwesend waren, ausgehändigt, sämtliche Erinnerungsfotos geschossen. Das "Pflichtprogramm" der Sportlerehrung, die von Landrat Alex Eder und dem BLSV-Kreisvorsitzenden Benjamin Adelwarth vollzogen wurde, war beendet. Und so baten die beiden Gastgeber die Anwesenden in den Theatersaal des Forums, wo traditionell ein Überraschungsgast auf die Sportler wartete.

Den dürften die Wenigsten vom Namen her gekannt haben, seine Geschichte, die er zu erzählen hatte, dürfte dafür umso mehr im Gedächtnis der Unterallgäuer Sportler bleiben. Mit ein paar Quizfragen stellten Eder und Adelwarth den Gast und dessen Vortrag vor: Gekommen war Thomas Burger, heute ein Linguist und Kommunikationstrainer, der aber eine schier unglaubliche Vergangenheit als Kletterer hat.

1983 wollen zwei junge Allgäuer ihre "Meisterprüfung" am Berg absolvieren

Einer, der vor 41 Jahren sein Hobby beinahe mit dem Leben bezahlt hätte. Damals, im Sommer 1983, wollten die beiden jungen Allgäuer Thomas Burger und Holger Wendel den nächsten Schritt hin zum Kletter-Profi machen. Um sich in der Szene einen Namen machen zu können, "mussten wir eine Art Meisterprüfung ablegen", erzählt Burger. Diese sollte die Besteigung der Eiger Nordwand sein - ohne Seilsicherung. "Wir wollten da 'free solo' hoch, hatten nur zwei Seile für den absoluten Notfall dabei", sagt er.

44 Bilder Ausgezeichnete Athleten: So war die Sportlerehrung im Unterallgäu Foto: Axel Schmidt

Und dieser Notfall sollte am zweiten Tag in der Wand kommen: Ein Wettersturz sorgte dafür, dass die beiden ihr Vorhaben nicht nur abbrechen mussten, sondern auch den Abstieg nicht mehr rechtzeitig schafften. Neun Tage lang harrten Burger und Wendel damals bei Eiseskälte und Schneestürmen in der Eiger Nordwand aus, bis sie zufällig entdeckt und letztlich mit dem Hubschrauber gerettet wurden.

Thomas Burger liegt ein Jahr im Krankenhaus

"Ein Jahr lag ich danach im Krankenhaus, die Ärzte meinten, dass ich nie wieder ohne Gehhilfen werden gehen können. Von Klettern ganz zu schweigen", erinnert sich Burger, der nach dieser Diagnose in ein seelisches Loch fiel. Erst als ihn seine Mutter zu einem Vortrag eines blinden Bergsteigers mitnahm, fasste Burger neuen Lebensmut. "Ich bin danach wieder zur Schule gegangen, habe mein Abitur gemacht und in München dann Sprachwissenschaften studiert", sagt er.

Die geehrten Sportler gaben im Mindelheimer Forum wieder ein beeindruckendes Bild ab. Foto: Axel Schmidt

Und er hat wieder gelernt zu gehen. Sogar klettern kann er wieder einigermaßen. Heute arbeitet Burger als Kommunikationstrainer und Art Motivationscoach beispielsweise für mehrere Ski-Nationalteams. Heute sagt er: "Jemand, der etwas erreichen will, muss einerseits Risiken eingehen - ohne geht es nicht. Allerdings muss er zugleich dafür sorgen, dass dieses Risiko so weit wie möglich minimiert wird." Er zeichnet ein Bild einer Waage, in der sich die persönliche Kompetenz und das jeweilige Risiko gegenüberstehen.

Insgesamt 135 Sportlerinnen und Sportler wurden von Landrat Alex Eder und dem BLSV-Kreisvorsitzenden Benjamin Adelwarth geehrt. Foto: Axel Schmidt

Auch eine schonungslose Fehleranalyse sei wichtig, wenn etwas nicht funktioniert. So wie bei seinem Beinahe-Tod in der Eiger Nordwand. "Uns hat damals der Respekt vor der Wand, vor der Aufgabe gefehlt", gibt er zu. "Wir haben zwei schlimme Fehler gemacht: Kurz vor dem Aufstieg haben wir uns nicht mehr über den aktuellen Wetterbericht informiert. Und wir haben niemandem gesagt, was wir vorhaben. So hat uns auch keiner vermisst."

Landkreis ehrt 135 Sportler und 27 Mannschaften

Für ihre Erfolge und Leistungen im abgelaufenen Sportjahr 2023 wurden in Mindelheim 135 Einzelsportler und zwei Funktionäre sowie 27 Mannschaften vom Landkreis Unterallgäu ausgezeichnet. Nachfolgend die geehrten Sportler in alphabetischer Reihenfolge.





Einzelsportler

A

Aufmuth Augustin (Edelweiß Derndorf, Schießen)

B

Bähr Sasha (TSV Mindelheim, Schwimmen), Battenberg Bodo (RFC Markt Erkheim, Reitsport), Baur Manfred (Edelweiß Derndorf, Schießen), Beetz Leonhart, (BSV Pfaffenhausen, Bogenschießen), Berg Pauline (RFC Markt Erkheim, Vierkampf), Bögl Emilia (TSV Bad Wörishofen, Schwimmen), Braun Hugo (SV Ungerhausen, Tischtennis), Bretschneider Robert (TSV Mindelheim, Schwimmen), Briemle Oliver (TSV Bad Wörishofen, Leichtathletik)

D

Dein Herbert (TSV Bad Wörishofen, Sportabzeichen), Dietrich Andreas (TSV Bad Wörishofen, Leichtathletik), Dorn Ewald (Edelweiß Derndorf, Schießen), Dreher Michael (Hubertus Bronnen, Schießen), Drexel Christiane (TSV Mindelheim, Sportabzeichen)

E

Eder Thomas ( TV Bad Grönenbach, Sportabzeichen), Engel Marcel (Schützenverein Erkheim, Schießen), Engstler Norbert (LwSSV Memmingerber, Schießen)

F

Feneberg Dana (Eichenlaub Maria Steinbach, Schießen), Fischer Ulrich (TSV Markt Wald, Turnen), Fleschhut Irmgard (Adlerschützen Breitenbrunn, Schießen), Friedl Florian (Alpenrose Heimertingen, Schießen)

G

Gegler Jaqueline, Gegler Manuel (beide Eichenlaub Maria Steinbach, Schießen), Ginter Elias (TSV Mindelheim, Badminton), Glogger Siegfried (TSV Mindelheim, Sportabzeichen), Golsner Erich (Edelweiß Derndorf, Schießen) †, Graf Franziska (RFC Markt Erkheim, Reitsport), Günther Kevin (TSV Bad Wörishofen, Leichtathletik)

H

Häfele Alexander (Sportcenter Graf, Gewichtheben), Haid, jun. Michael, Hämmerle Hermann (beide ASG Fähnlein Rechberg Mindelheim, Schießen), Hartmann Marie-Luise (TSV Mindelheim, Sportabzeichen), Hartner Roland (TSV Markt Wald, Turnen), Heckelsmiller Georg (TSV Legau, Leichtathletik), Heel Wolfgang (Eichenlaub Eisenburg, Schießen), Hefele Wendelin (Kgl. priv. FSG Buchloe, Schießen), Heinle Luisa (RMSV Lautrach, Radsport), Herde Jürgen (Alpenrose Heimertingen, Schießen), Hitzlberger Franz (Hubertus Bronnen, Schießen), Hölzle Konrad (TSV Bad Wörishofen, Sportabzeichen), Horber Monika (Adlerschützen Breitenbrunn, Schießen), Hörmann Julia (Eichenlaub Maria Steinbach, Schießen), Huber Alexander (TSV Mindelheim, Schwimmen), Huber Manuel (TSV Babenhausen, Leichtathletik), Huber Sina (Eichenlaub Maria Steinbach, Schießen), Huber Erich (SV Eisenburg (Armbrust), Alpenrose Heimertingen (KK), Schießen), Hüber Maria (DAV Sektion Memmingen, Skimountaineering)

I

Ilg Josephus (TV Türkheim, Leichtathletik)

K

Kaiser Andrea, Kaiser Christian (beide BSV Memmingen, Bogenschießen), Kast Manfred, Kast Marianne (beide TSV Bad Wörishofen, Sportabzeichen), Kirchmann Daniel (Schachfreunde Bad Grönenbach, Schach), Klein Christian (TSV Bad Wörishofen, Schwimmen), Kober Kiara (Eichenlaub Maria Steinbach, Schießen), Konrad Hermann (ASG Fähnlein Rechberg Mindelheim, Schießen), Kugelmann Sebastian, SV Wiedergeltingen, Schießen), Kurz Moritz (Kgl. priv. SG Bad Wörishofen, Bogenschießen), Kutter-Stumpf Anna (TSV Mindelheim, Leichtathletik)

L

Lauerer Jutta (TSV Mindelheim, Sportabzeichen), Leinich Miriam (TSV Mindelheim, Leichtathletik), Leising Gerlinde (Kgl. priv. Schützengesellschaft Grönenbach, Schießen), Leitner Heidi (SG Lachen-Herbishofen, Schießen), Lew Annemarie (TSV Mindelheim, Sportabzeichen), Linder Nora (RFC Markt Erkheim, Vierkampf), Locher Werner (BSC Wolfertschwenden, Ski Alpin der Gehörlosen), Lukas Günter (ASG Fähnlein Rechberg Mindelheim, Schießen), Lutzenberger David (Sportcenter Graf Hasberg, Gewichtheben)

M

Maier Armin (TSV Markt Wald, Turnen), Maier Andrea, Maier Felix, Maier Joachim (alle SV Breitenbrunn, Leichtathletik), Maisch Josef (Hubertus Bronnen, Schießen), Maritati Josef (BSV Memmingen, Bogenschießen), Mautz Stefanie (TSV Markt Wald, Turnen), Methe Angelika (TSV Bad Wörishofen, Sportabzeichen), Metzeler Lena (TSV Mindelheim, Schwimmen), Meyer Steffen (SV Breitenbrunn, Leichtathletik), Morabito Tanja (SV Kronburg, Schießen), Mörstedt Nicole (TSV Mindelheim, Leichtathletik), Müller Ulrike (Adlerschützen Breitenbrunn, Schießen), Mussack Pia (TSV Markt Wald, Turnen)

N

Nieder Norbert (TSV Babenhausen, Leichtathletik), Nothaft Christina (TSV Mindelheim, Schwimmen)

P

Paul Sarah (SV Erkheim, Schießen), Pawelke Stephan (TSV Mindelheim, Sportabzeichen), Peter Ulrich (Hubertus Bronnen, Schießen), Pfister Simon, Pfister Theodor, Pfister Luis (alle TSV Ottobeuren, Leichtathletik), Pfleger Christoph (TSV Mindelheim, Schwimmen), Prior Peter (LwSSV Memmingerberg, Schießen)

R

Reiner Christoph (Edelweiß Derndorf, Schießen), Reisser Joachim (Alpenrose Heimertingen, Schießen), Reiter Marina (TV Türkheim, Leichtathletik), Rosenberg Christoph (Kgl. priv. SG Bad Wörishofen, Schießen)

S

Sauter Sabine, Sauter Sigrid (beide Kgl. priv. SG Bad Wörishofen, Bogenschießen), Schaur Irmgard (TSV Mindelheim, Sportabzeichen), Schmid Jochen (Velo Club Mindelheim, Radsport), Schormeier Franz, Schormeier Simon (beide ASG Fähnlein Rechberg Mindelheim, Schießen), Schöther Maria (BSV Memmingen, Bogenschießen), Schropp Johannes (Schützenlust Amberg, Schießen), Schuster Anton (Velo Club Mindelheim/Unterallgäuer Werkstätten Mindelheim, Radsport), Schuster Manfred (SC Eppishausen, Ehrenamt), Schütz Georg (Kgl. priv. SG Bad Wörishofen, Schießen), Schwärzer Florian (SV Frohsinn Bayersried, Schießen), Settele Lena (TSV Markt Wald, Turnen), Siegemund Lena (TV Türkheim, Leichtathletik), Sobczyk Daniel (Kgl. priv. Nassenbeuren, Schießen), Spear Jana (RFC Markt Erkheim, Reitsport), Steinle Laura (Eichenlaub Maria Steinbach, Schießen), Stephan Tim (BSV Memmingen, Bogenschießen), Stiegel Benjamin (Kgl. priv. FSG Mindelheim, Schießen), Stiegeler Albert (SV Egg, Ehrenamt), Stiegeler Alois (Edelweiß Derndorf, Schießen), Stimpfle Patrick (DJK RG Wertachtal, Inline Alpin/Ski Alpin), Susanek Fabian (SV Steinheim, Schießen)

T

Trommer Helmut (ASG Fähnlein Rechberg Mindelheim, Schießen), Trommer Lorenz (Kgl. priv. SG Bad Wörishofen, Bogenschießen)

U

Uebel Ricarda (Eichenlaub Daxberg, Schießen), Ullrich Michael (DAV Sektion Memmingen, Klettern)

V

Vögele Johanna (TSV Mindelheim, Schwimmen), Vögele Lisa (TTF Bad Wörishofen, Tischtennis), Vogt Karolina (Angelbergschützen Tussenhausen, Schießen)

W

Walter Silas (DAV Sektion Memmingen, Skimountaineering), Wege Silvia (TV Bad Grönenbach, Sportabzeichen), Wiedemann Ariane (RFC Markt Erkheim, Reitsport), Wiedenmann Marlon (TSV Markt Wald, Turnen), Wilhelm Julia (LAC Quelle Fürth, Leichtathletik), Wilhelm Anna (TSV Ottobeuren, Leichtathletik), Wilhelm Josef (SV Eisenburg, Schießen), Wölfle Andreas (SV Ungerhausen, Tischtennis), Wurster Erich (SV Eisenburg, Schießen)

Z

Zitzelsberger Klaus (TSV Mindelheim, Sportabzeichen), Zwilcher Franz (Velo Club Mindelheim, Radport)





Mannschaften

Fußball, Meistermannschaften der Saison 2022/23

A-Junioren JFG Kronburg, SV Böhen, SV Tussenhausen, SG Günz-Lachen

B-Junioren TV Bad Grönenbach, TV Erkheim

C-Junioren BSC Wolfertschwenden, FC Viktoria Buxheim

Herren FC Bad Wörishofen, FC Heimertingen, FSV Kirchdorf, SG Amberg/Wiedergeltingen III, SG SV Breitenbrunn/FC Loppenhausen, SG Wiedergeltingen/Hurlach/Langerringen, SV Greimeltshofen, SV Lachen, TSV Babenhausen, TSV Zaisertshofen II, TV Boos





Leichtathletik (Gehen), Deutsche Mannschaft

Felix Maier (SV Breitenbrunn) mit Peter Schumm (Alemania Aachen) und Ottmar Seul (LAZ Birkenfeld),

Joachim Maier (SV Breitenbrunn) mit Andreas Janker (LG Röthenbach/Pegnitz) und Stefan Andrei (GehSV Regensburg)





Schach

Schachfreunde Bad Grönenbach (Daniel Kirchmann, Manuel Simlacher, Daniel Simlacher, Fabian Wassermann)





Schwimmen

TSV Mindelheim (Christoph Pfleger, Alexander Huber, Robert Bretschneider, Sasha Bähr), TSV Mindelheim (Christoph Pfleger, Christina Nothaft, Johanna Vögele, Sasha Bähr)





Tauziehen

Tauziehclub Allgäu Power Zell





Tischtennis

TV Boos II





Turnen

TSV Markt Wald/TG Allgäu