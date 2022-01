Unterallgäu

vor 50 Min.

So schnell sind die Feuerwehren im Unterallgäu am Einsatzort

Wie schnell die Feuerwehren am Einsatzort sind, hängt auch von der Fläche einer Gemeinde ab. Unser Bild zeigt einen Brand in Hohenreuten im Dezember 2021.

Plus Eine Studie zeigt: Einige Feuerwehren benötigen fast eine halbe Stunde bis zum Einsatzort. Im Unterallgäu muss man keine Angst haben. Hier ist der Spitzenreiter in knapp zwei Minuten vor Ort.

Wenn eine Kerze erst die Dekoration und dann ein ganzes Zimmer in Brand setzt oder wenn ein kleiner technischer Defekt zu einem großen Feuer führt, sollte die Rettung schnellstmöglich eintreffen. Doch hier schlägt das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) Alarm. „In einigen Regionen Deutschlands braucht die Feuerwehr fast eine halbe Stunde bis zum Einsatzort“, heißt es in ihrer aktuellen Studie, die auch detaillierte Aussagen über die Anfahrtszeiten der Wehren in den Gemeinden im Unterallgäu trifft. Wir haben die Lage in der Region mit Kreisbrandrat Alexander Möbus unter die Lupe genommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen