Autofahrer bei Unfall auf der nassen Autobahn verletzt

Aufgrund seiner nicht angepassten Geschwindigkeit in Kombination mit abgefahrenen Hinterreifen verlor ein 73-Jähriger, der am Montagabend auf der A96 in Richtung München unterwegs war, auf der nassen Fahrbahn bei Stetten die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen schleuderte, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Schutzplanke. Der Fahrer wurde leicht verletzt, sein Wagen so beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Den Schaden an Auto und Schutzplanke beziffert die Polizei auf 13.000 Euro. Zur Absicherung und Reinigung der Unfallstelle waren die Feuerwehren Mindelheim und Erkheim im Einsatz. Gegen den 73-jährigen Fahrer leitete die Polizei ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der abgefahrenen Reifen und seiner nicht angepassten Geschwindigkeit ein. (mz)

Ulf Lippmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis