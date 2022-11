Begeisterte Gäste beim Jahreskonzert in Stetten

Plus Mit einem vielfältigen Programm und großem Talent beeindruckt der Musikverein Stetten bei seinem Jahreskonzert. Viel Beifall für die Musikerinnen und Musiker.

„Es war wie jedes Mal super, das passt einfach“, fasste Stettens Bürgermeister Uwe Gelhardt das Jahreskonzert des Musikvereins zusammen. Nach der langen Pause waren die Musikerinnen und Musiker nach eigenen Angaben „ganz heiß drauf“ zu spielen und verspürten auch „etwas mehr Nervenkitzel als sonst“.