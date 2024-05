Das Dorfgemeinschaftshaus in Stetten ist fertig

Lange haben die Stettener auf ihr Dorfgemeinschaftshaus warten müssen. Jetzt ist das Gebäude, in dem sich auch Kindergarten, Krippe und Gemeindeamt befinden, fertig.

Mit einem gewissen Stolz präsentiert Bürgermeister Uwe Gelhardt das Dorfgemeinschaftshaus, das in den vergangenen zwei Jahren in der Ortsmitte von Stetten entstanden ist. Es ist eines der größten Projekte der vergangenen Jahre - und eines, auf das die Bürgerinnen und Bürger lange warten mussten: Im Gespräch war es wohl schon, bevor der gebürtige Sachse vor fast 25 Jahren nach Stetten zog. Vor fünf Jahren nahmen die Planungen dann im Zuge der Dorferneuerung konkrete Formen an. Jetzt ist der Bau, der neben einem Bürgersaal auch das Gemeindeamt sowie die gemeinsame Kindertagesstätte für Stetten und Erisried beherbergt, fertig - und soll demnächst offiziell eingeweiht werden.

Bereits vergangenen November sind der Kindergarten und die Krippe in den Neubau direkt gegenüber dem bisherigen Kindergarten eingezogen. Die zwei Kindergartengruppen für je 25 Kinder sind laut Gelhardt bereits voll, die Krippengruppe wird es mit dann zwölf Kindern im Januar 2025 sein. Der Bürgermeister hätte deshalb eigentlich gerne gleich eine dritte Kindergartengruppe eingeplant. Weil eine Bedarfsprognose damals jedoch zu dem Ergebnis kam, dass zwei Gruppen für die Kinder in Stetten und Erisried ausreichen, hätte es für eine dritte Gruppe keine Förderung gegeben.

Auf den geplanten Bankterminal wurde nach der Sprengung eines Geldautomaten in Stetten verzichtet

Die Gruppenräume, das Bistro und der Turnraum der Kinder befinden sich im Erdgeschoss und sind über einen separaten Eingang zugänglich. Die bisherigen Kindergartenräume waren im gleichen Gebäude untergebracht wie die Grundschule, die diese künftig gerne selbst nutzen möchte. Der Bankterminal, der ursprünglich ebenfalls im Erdgeschoss Platz finden sollte, wurde nach der Serie von Geldautomaten-Sprengungen, von der auch Stetten betroffen war, aus Sicherheitsgründen gestrichen.

Wie im Außenbereich nicht zu übersehen ist, hat im Dorfgemeinschaftshaus auch die neue Kindertagesstätte der Gemeinde Platz gefunden. Foto: Sandra Baumberger

Im Obergeschoss befindet sich der Bürgersaal. Besucherinnen und Besucher erreichen ihn über ein Foyer, von dem eine Catering-Küche und ein Ausschank abzweigen. Der Saal, der bestuhlt bis zu 199 Besuchern Platz bietet, beherbergt auch die Schießstände des Schützenvereins. Wird der Saal für Veranstaltungen genutzt, können sie an die Saalwand gefahren werden. Wer sich den Saal schon vor der offiziellen Eröffnung des Dorfgemeinschaftshauses ansehen möchte, braucht einfach nur eine der öffentlichen Gemeinderatssitzungen zu besuchen: Sie finden im vorderen Teil des Saals statt.

Die Räume, die im Rathaus frei wurden, nutzt künftig wahrscheinlich die Grundschule für die Ganztagsbetreuung

Ebenfalls im ersten Stock hat Bürgermeister Gelhardt sein neues Büro bezogen. Das Rathaus auf der anderen Straßenseite steht damit – abgesehen von der Gastwirtschaft im Erdgeschoss – so gut wie leer. Allerdings gibt es bereits Pläne, wie sie künftig genutzt werden könnten: Die Schule direkt nebenan braucht Platz für die Ganztagsbetreuung, die sie Grundschulkindern ab 2026 anbieten muss. Das Lager der Vereine, das bislang im Rathaus beheimatet war, soll in den Dachboden des neuen Dorfgemeinschaftshauses umziehen, wo auch das Archiv der Gemeinde unterkommen soll.

Im Keller befinden sich die Waschküche und ein Lager des Kindergartens sowie der Technik- und der Heizungsraum. Dort wurde – um für alle Eventualitäten gerüstet zu sein – auch ein Gasanschluss verlegt. Geplant ist jedoch, die Räume mit einer Wärmepumpe und der Photovoltaikanlage auf dem Dach zu beheizen.

Insgesamt könnte das Dorfgemeinschaftshaus mehr als fünf Millionen Euro kosten

Vor allem Corona hatte die Bauarbeiten verzögert. Trotz gestiegener Baupreise lägen die Kosten aber noch im grünen Bereich, so Gelhardt, der froh ist, dass die Arbeiten nun abgeschlossen sind. Zwar liegen noch nicht alle Rechnungen vor, doch schon jetzt zeichnet sich ab, dass das Dorfgemeinschaftshaus ohne den Außenbereich rund fünf Millionen Euro kosten wird. Das sind etwa 1,8 Millionen mehr, als in einer ersten Schätzung 2020 veranschlagt wurde, in der die Ausstattung allerdings nicht berücksichtigt war. Wie viel die Gemeinde davon selbst stemmen muss, steht laut Gelhardt noch nicht fest. Sie wartet noch auf eine Förderzusage des Amts für ländliche Entwicklung.

Im Juli soll das neue Schmuckstück der Gemeinde offiziell eingeweiht werden. Um den Betrieb kümmert sich dann künftig der eigens dafür gegründete Verein "Dorfgemeinschaft Stetten", dessen Namen man wohl auch als Programm verstehen darf.