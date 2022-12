Stetten

Gesprengter Geldautomat: Bei der Bank war man sich der Gefahr bewusst

In der Nacht auf Freitag haben Unbekannte einen Geldautomaten einer Bank in Stetten gesprengt.

Plus Erst vor wenigen Tagen beriet sich die Bank mit der Polizei, doch die Maßnahmen konnten nicht mehr umgesetzt werden. Zwei weitere Automaten werden als gefährdet eingestuft.

Von Johann Stoll und Maike Scholz

Der Knall mitten in der Nacht war im halben Ort zu hören. Unbekannte Täter hatten am frühen Freitagmorgen gegen 2.45 Uhr den Geldautomaten der Genossenschaftsbank in Stetten gesprengt. Die Tat folgte einem Muster, das in den vergangenen Monaten in ganz Deutschland Banken getroffen hat. Auch bei der Genobank war man sich der Gefahr bewusst, erst vor wenigen Tagen gab es ein Gespräch mit der Polizei darüber - doch die Täter waren schneller. Sie richteten einen hohen Schaden an. Und die Bank benennt zwei weitere gefährdete Geldautomaten.

