Im Handwerk gibt es Jobs mit sonnigen Aussichten

Plus Ida Hartmann und Simon Schneider erlernen ein Handwerk. Sie sind froh, diesen Weg eingeschlagen zu haben. Die Augen geöffnet hat ihnen ein Praktikum.

Es gibt Männerberufe und es gibt Frauenberufe. Das galt lange Zeit als unumstößliche Wahrheit. Jungs haben irgendwas mit Technik erlernt, wurden Maurer oder Lkw-Fahrer. Mädchen wurden Friseurinnen, Verkäuferinnen, arbeiteten in der Pflege oder Verwaltung. Diese Rollenverteilung weicht mehr und mehr auf – zum Vorteil der jungen Leute, aber auch der Betriebe.