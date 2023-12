Musikalische Vielfalt begeistert die Gäste in Stetten

Beim Jahreskonzert gab es viel Beifall und ein klingendes Abschiedsgeschenk an den Musikverein.

Der Musikverein Stetten weiß mit schmissigen Klängen und vertrauten Melodien zu begeistern. Das bewies das beim Bezirksmusikfest mit dem Titel „Orchester des Jahres“ ausgezeichnete Ensemble bei seinem Jahreskonzert. Das Programm war so ganz nach dem Geschmack des Publikums. Darauf ließ jedenfalls der begeisterte Beifall schließen.

Doch bevor die Musikerinnen und Musiker zu ihren Instrumenten griffen, hieß es Abschied nehmen von Jonathan Eberstein, der sechs Jahre am Dirigentenpult stand, aus beruflichen Gründen Stetten verlässt und den Taktstock an seine Nachfolger Thomas Seibold und Robert Mayer weitergab. Eberstein ging jedoch nicht, ohne ein klingendes Abschiedsgeschenk zu hinterlassen. Für den Musikverein komponierte er den „Stetten-Marsch“, der beim Jahreskonzert erstmals erklang. Und während Vorsitzender Diethmar Fröhlich das talentierte Wirken des scheidenden Dirigenten pries und ihm für „sechs Jahre tolle Zusammenarbeit“ dankte, flimmerten Impressionen von ungezählten Auftritten des Musikvereins mit Eberstein über eine Leinwand.

Sechs Jahre stand Jonathan Eberstein am Dirigentenpult des Musikvereins Stetten. Aus beruflichen Gründen verlässt er Stetten und gab den Taktstock an seine Nachfolger Thomas Seibold und Robert Mayer weiter. Foto: Franz Issing

Was dann folgte, war Super-Sound und beste Stimmung. Gleich zu Beginn des Konzerts blies den Besuchern auflebender „Mountain Wind“ ins Gesicht und sorgte für den passenden Auftakt. Dieses von Martin Scharnagel komponierte Werk überzeugt mit schönen Melodien und beim Flügelhorn- und Flötensolo gibt es große Emotionen. Eine musikalische Rakete zündeten die Instrumentalisten mit der Ballade „Musik was my first love“ (Musik war meine erste Liebe) von John Miles, der mit dem Klassiker der Rockmusik große Erfolge feierte. In Vertretung gab Dietmar Fröhlich solistisch und mit viel Empathie den John Miles.. Ein Medley mit Melodien des Bandleaders James Last, wie auch der rockige Song „Proud Mary", weckten beim Publikum Erinnerungen an die 60er-Jahre.

Flotte Polkas und ein ruhiges Abendlied kamen in Stetten gut an

Mit der Polka „Im Wäldchen“ und weiteren Stücken erinnerte die Blaskapelle an Ernst Mosch und seine Egerländer Musikanten. Eine klingende Liebeserklärung, die aufhorchen ließ. Rockig ging es weiter mit dem Stück „Take off“ von Alexander Pfluger. Über all den musikalischen Sternschnuppen ging schließlich der Abendmond auf, ein ruhiges Stück, in dem Komponist Thiemo Kraas die beiden deutschen Volksweisen „Abend wird es wieder“ und „Der Mond ist aufgegangen“ anklingen lässt. Zur Hochform lief das Blasorchester bei dem Song „The Book of Love“ auf, das der englische Sänger Peter Gabriel für den Soundtrack zum Film „Shall we Dance“ (Darf ich bitten) übernahm und Martin Scharnagel passend für Blechbläser arrangierte.

Bevor sich die Stettener Musikanten nach zwei Stunden bester Unterhaltung mit dem Song „Kimm guat hoam“ verabschiedeten, hatte noch ein „Strohwitwer“ seinen musikalischen Auftritt. Bei diesen Beiträgen machte die Blaskapelle und auch das Duo Michaela Dreher und Dietmar noch einmal deutlich, auf welch hohem Niveau sie sich bewegen. Die Musikanten kamen natürlich nicht ohne Zugaben von der Bühne. Und wie bei Jahreskonzerten üblich wurden auch langjährige Mitglieder des Musikvereins geehrt. Für Treue zur Blasmusik händigte Anton Jall vom Allgäu-Schwäbischen Musikbund (ASM) Urkunden an Lorena Egger und Edgar Kneer (15 Jahre) sowie an Martin Häring (30 Jahre) aus.

