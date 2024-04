Schwerer Unfall auf der A96 bei Stetten: Auto überschlägt sich mehrfach

Ein Autofahrer kam auf der A96 mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab. Der junge Mann hatte einen Schutzengel und verletzt wich nur leicht.

Zu einem schweren Unfall mit glimpflichem Ausgang kam es am Montagabend auf der A96. Gegen 21 Uhr war ein Autofahrer in Fahrtrichtung München unterwegs. Kurz nach der Eisenbahnüberführung platzte am Auto ein Reifen und es geriet ins Schleudern. Im weiteren Verlauf kam der Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach in der Böschung. Das Auto Wagen riss einen kleinen Baum um und kam schließlich wieder auf der rechten Spur zum Stehen.

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Montagabend auf der A96 bei Stetten. Foto: Thorsten Bringezu

Der Fahrer hatte offenbar einen sehr guten Schutzengel und verletzte sich, laut Einsatzleiter Rettungsdienst, nur leicht. Die A96 musste zur Rettung voll gesperrt werden. Nachdem die Feuerwehr Mindelheim die Fahrbahn von Schmutz und Trümmern befreit hatte, konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Am Auto entstand laut Polizei Totalschaden in Höhe von rund 8000 Euro. (mz)