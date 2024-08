Unfall beim Überholen: 15.000 Euro Schaden

Ein 59-Jähriger war am Donnerstag mit seinem auf der A96 in Richtung Lindau unterwegs und wollte auf Höhe der Anschlussstelle Stetten ein vor ihm fahrendes Fahrzeug überholen. Er wechselte auf den linken Fahrstreifen und pübersah dabei das Auto eines 37-Jährigen, der ihn gerade überholte. Durch die seitliche Kollision wurde das Auto nach links gegen die Mittelschutzplanke gedrückt. Glücklicherweise verletzte sich dabei niemand. Beide Fahrzeugseiten des Autos wurden erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Den Schaden beziffert die Polizei auf 15.000 Euro. Am Lkw war kein Schaden ersichtlich. Den Unfallverursacher erwartet ein Bußgeldverfahren (mz).

Ulf Lippmann