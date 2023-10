Zusammenstoß beim Einscheren auf die Autobahn

Im Verlauf einer Baustelle hat ein Autofahrer auf der A96 einen Lastwagen übersehen und einen Unfall verursacht.

Beim Einscheren auf die Autobahn in Fahrtrichtung München hat ein 24-jähriger Autofahrer am Freitagabend bei Stetten einen Unfall verursacht. Laut Polizei wollte der junge Mann auf die Autobahn fahren, und erwartete den üblichen Beschleunigungsstreifen. Wegen einer Baustelle ist der an der Auffahrt Stetten jedoch nicht vorhanden. Stattdessen gibt es eine Stoppstelle, an der der junge Mann dann einen Sattelzug übersah, der auf der A96 unterwegs war. Obwohl der Lastwagenfahrer noch versuchte, auszuweichen, konnte ein Streifzusammenstoß nicht verhindert werden. Laut Polizei entstand ein Schaden von rund 5000 Euro, verletzt wurde niemand. Bei der Unfallaufnahme stellte sich außerdem heraus, dass der Verursacher alkoholisiert war. Der Test ergab einen Wert von über 0,5 Promille. (mz)