Stockheim

vor 16 Min.

Amüsanter Rückblick auf 100 Jahre Schützentradition in Stockheim

Plus Beim Festabend des Schützenvereins Wertachtal Stockheim zeigt sich, wie tief verwurzelt der Verein im Dorfleben ist. Konrad Hölzle spart nicht mit Anekdoten.

Von Helmut Bader Artikel anhören Shape

Die Schützen sind fest verankert in Stockheims Dorfgeschichte. Bei Festabend zum Jubiläum "100 Jahre Schützenverein Wertachtal Stockheim" gab es deshalb viel zu feiern und zu erzählen. Der Blick in die bemerkenswert detaillierte Chronik des Vereins sorgte dabei für einige Lacher des Abends, denn die Stockheimer Schützen hielten damals mit ihrer Meinung nicht hinter dem Berg.

In ihrer Heimstätte, dem Gasthof Traube in Stockheim, begingen die Schützinnen und Schützen das 100-jährige Bestehen ihres Vereins. Genau genommen ist er nun schon etwas älter. Gegründet wurde er im Jahre 1921. Corona hatte jedoch auch dieses Jubiläumsfest unmöglich gemacht. Der Vorsitzende Konrad Hölzle konnte sich dabei über einen vollen Saal freuen, was aufzeigte, wie sehr der Verein in der Dorfgemeinschaft verankert ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen