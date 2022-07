Baurecht: Ein Ortstermin mit Folgen in Stockheim

Plus Ein Eigentümer muss gehörig nachbessern. Der Bauausschuss hatte darüber zu entscheiden, ob die Stadt mitmacht oder ein Abriss nötig wird.

Dieser Besuch der Behörden hatte Folgen: Ein Stockheimer hatte die Stadt Bad Wörishofen gebeten, ein geplantes Bauvorhaben auf seinem Grundstück zu prüfen. Dabei stellte sich aber heraus, dass es auf diesem Grundstück einige Ungereimtheiten gibt.