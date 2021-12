Spaziergänger in Stockheim mit Pfefferspray attackiert

Bei einem Spaziergang in Stockheim greift ein Unbekannter zwei Menschen mit Pfefferspray an. Der Rettungsdienst versorgte die Attackierten, die Polizei sucht nach drei Personen.

Zwei Spaziergänger wurden in Stockheim mit Pfefferspray angegriffen. Nach Angaben der Polizei waren sie am Donnerstagabend mit ihrem Hund in Stockheim unterwegs, als sie auf drei Unbekannte trafen. Einer von ihnen zog ein Pfefferspray und sprühte den Spaziergängern den reizende Flüssigkeit ins Gesicht. Ein Rettungsdienst versorgte die Angegriffenen. Bleibende Schäden seien nicht zu befürchten, teilt die Polizei mit.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet um Hinweise auf das Trio unter der Telefonnummer 08247/96800. (mz)

