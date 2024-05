Der TTC Bad Wörishofen geht ambitioniert in die Tennis-Saison

Der TTC Bad Wörishofen schlägt am Sonntag in der Herren-Bayernliga auf. Neu im Team ist ein Italiener, dessen Einsatzzeiten jedoch begrenzt sein könnten.

Spiel, Satz, Sieg - ab kommendem Wochenende sind die Tennismannschaften des TTC Bad Wörishofen wieder in der Sommerrunde aktiv. Aushängeschild ist dabei die erste Herren-Mannschaft, die gleich am Sonntag mit einem Heimspiel in die neue Bayernligasaison startet.

Dabei wird das Team um Ex-Profi Marcel Zimmermann nahezu identisch mit dem der abgelaufenen Spielzeit sein. Einziger Neuzugang ist der norditalienische Stefano D’Agostino, der an Nummer zwei gesetzt ist. Allerdings ist unklar, wie oft er zum Einsatz kommt, da er selbst viele Turniere spielt. Das Saisonziel der ersten Herren-Mannschaft ist der Klassenerhalt, wobei es in diesem Jahr keinen klaren Favoriten in der Bayernliga gibt. Die Aufstellungen der einzelnen Teams können sich von Spieltag zu Spieltag ändern.

Erster Heimspielgegner ist der TC Aschheim

Es ist keine Mannschaft aus der Regionalliga in die Bayernliga abgestiegen, allerdings sind Passau und Friedberg aus der Landesliga aufgestiegen und vor allem Passau ist dabei einiges zuzutrauen. Am Sonntag hat der TTC Bad Wörishofen den TC Aschheim zum ersten Heimspiel (ab 10 Uhr) zu Gast. Mit einem Heimsieg wollen sich die Bad Wörishofer für den weiteren Saisonverlauf gut positionieren.

Außerdem schickt der TTC Bad Wörishofen seit Langem wieder eine Herren 30-Mannschaft in den Spielbetrieb. Dieses Team ist aus dem Quereinstieg der ehemaligen zweiten Mannschaft entstanden. Deshalb haben wir nun drei aktive Herren-Mannschaften und eine Mannschaft der Altersklasse Herren 30. In der zweiten Mannschaft (ehemals dritte Mannschaft) ist nach dem letztjährigen Aufstieg ebenso der Klassenerhalt das Saisonziel.

Der TTC Bad Wörishofen stellt zwei Damen-Mannschaften

Bei den Damen bleibt es bei zwei Mannschaften. Hier ist es ähnlich wie bei den Herren: Nach dem letztjährigen Aufstieg in die Südliga 1 wird der Klassenerhalt anvisiert. Die zweite Damen-Mannschaft ist eine 4er-Mannschaft und soll den Neuzugängen ermöglichen, Erfahrungen im Wettspielbetrieb zu sammeln.

Im Nachwuchsbereich schickt der TTC Bad Wörishofen acht Jugendmannschaften ins Rennen: zwei Kleinfeld-Mannschaften, eine Midcourt-Mannschaft und jeweils eine Bambini-, Mädchen-, Knaben-, Juniorinnen- und Juniorenmannschaft. Die Spieltage gerade in den ganz jungen Mannschaften sind dort von besonders viel Aktivität und Abwechslung geprägt. Hier bemüht sich der Verein um eine frühe und umfangreiche Jugendförderung, die auch die ganze Familie auf den Tennisplatz bringt.