Feste, Märkte und mehr: Die größten Veranstaltungen in Mindelheim 2024

Schon jetzt ist für 2024 einiges geplant. Wir haben die größten Veranstaltungen in Mindelheim in unseren Tipps zusammengefasst.

Das Jahr ist noch jung, doch die Planungen für die Veranstaltungen 2024 in Mindelheim sind bereits am Laufen - sei es für Märkte, Feste, Konzerte oder anderes. Es ist wieder einiges geboten in der Kreisstadt. Wir haben die bereits feststehenden Termine für die größten Veranstaltungen für Sie zusammengefasst und mit Bildern aus den Vorjahren angereichert, damit Sie gleich in Stimmung kommen können.

Mit zwei Konzerten in den Januar

Ein festliches Benefizkonzert anlässlich der Restaurierung findet in der Mindelheimer Jesuitenkrippe mit dem Ensemble Tonikum und der Stadtkapelle Mindelheim statt - Beginn am Sonntag, 14. Januar, um 17 Uhr.

Die Mindel Harmonists feiern ihr 20-jähriges Bestehen mit einem Jubiläumskonzert. Dieses findet am Sonntag, 21. Januar, um 17 Uhr im Forum statt.

Närrische Veranstaltungen in Mindelheim im Februar

Der Narrenbaum wird am Freitag, 2. Februar, auf dem Marienplatz aufgestellt. Um 18 Uhr ist eine Andacht für Hästräger, dann ziehen die Beteiligten zum Marienplatz , wo das Narrenbaumstellen und das Fasnachtssprechen der Grundschule Mindelheim stattfindet.

Am Samstag, 3. Februar, geht es närrisch weiter: Um 16.16 Uhr fällt der Startschuss zum Narrensprung mit anschließender Party im Festzelt am Forum.

Am Gumpigen Donnerstag, 8. Februar, wird ab 9.30 Uhr das Rathaus gestürmt, um 14.14 Uhr ziehen die Närrinnen und Narren dann beim großen Faschingsumzug durch die Stadt.

Am Samstag, 17. Februar, findet zum dritten Mal in Mindelheim der Fashion-Flohmarkt des Rotaract-Clubs Bad Wörishofen-Mindelheim statt, und zwar von 14 bis 18 Uhr, im Forum.

Jazz und mehr in Mindelheim im März

Der vierte Mindelheimer Kinder-Kleider-Basar in der Maria-Ward-Realschule findet am Samstag, 9. März, von 14 bis 16 Uhr statt.

Das beliebte Bockbierfest in Westernach ist ebenfalls am Samstag, 9. März, ab 20 Uhr im Westernacher Vereinsheim.

Am Sonntag, 10. März, findet ab 17 Uhr im Forum/Stadttheater das Konzert der Jugendkapellen statt.

Ansonsten steht der März ganz im Zeichen der Jazz-Musik. Von 14. bis 17. März läuft das Festival "Jazz isch" in Mindelheim mit Autritten von Masaa (14.3., Forum Mindelheim ), Robert Summerfield und Lars Duppler (15.3., Forum Mindelheim ), Brass WG & Hot Pants Road Club (16.3., Dampfsäg Sontheim), Younee (17.3., Dampfsäg Sontheim) und der Jazzkur Bigband (17.3, Dampfsäg Sontheim).

Eine Elektroparty findet am Samstag, 16. März, in der Kulturfabrik statt (Beginn 21 Uhr).

Ein Markt und buntes Programm im Forum im April

Mindelheim startet in den April mit seinem Frühjahrsmarkt, der am Sonntag und Montag, 7. und 8. April, jeweils von 9 bis 18 Uhr in der Innenstadt stattfindet.

Thomas Scheytt präsentiert bei "Piano Solo" Klassiker des Blues und Boogie-Woogie sowie eigene Kompositionen. Die Veranstaltung findet am Samstag, 6. April, ab 18 Uhr, im Silvestersaal statt.

Musical meets Circus heißt es am Freitag, 12. April, ab 20 Uhr bei einer Show von Dominik Hakamek im Mindelheimer Forum.

Am Samstag, 13. April, findet im Silvestersaal ein Konzert von Hermann Tizian statt.

"Simon & Garfunkel Tribute meets Classic" heißt es am Sonntag, 14. April, ab 19 Uhr im Mindelheimer Forum.

"Pariser Flair" kann man am Samstag, 27. April, im Mindelheimer Forum erleben.

Am Dienstag, 30. April, wird in der Kulturfabrik ab 21 Uhr in den Mai getanzt.

Der Mai ist für Fans von Mittelalter, Oldtimern und Flohmärkten

Der Mindelheimer Kammerchor "Vocal Total" feiert 25. Geburtstag mit einem Jubiläumskonzert " Viva la Vida". Es findet am Samstag, 4. Mai, ab 19.30 Uhr im Forum statt.

An Christi Himmelfahrt , Donnerstag, 9. Mai, findet der traditionelle Helfensteiner Tag im Eichet statt - und zwar von 10 bis 17 Uhr.

Einen Spätaufsteherflohmarkt gibt es am Samstag, 11. Mai, von 11 bis 18 Uhr in der Mindelheimer Kulturfabrik .

Am Sonntag, 19. Mai, ist in Mindelheim großes Oldtimer-Pfingsttreffen mit Borgward-Sonderschau. Die Veranstaltung ist von 10 bis 14 Uhr.

Feste feiern im Juni in Mindelheim

Die Türkisch-Alevitische Nacht lockt am Samstag, 15. Juni, wieder die Gäste auf den Mindelheimer Marienplatz . Los geht es um 17 Uhr.

Am Wochenende darauf folgt das Mittsommernachtsfest im Stadtgraben, das am Samstag, 22. Juni, um 18 Uhr beginnt.

Das Weinfest der Sängervereinigung im Burghof der Mindelburg findet am Samstag, 29. Juni, statt. Los geht es um 19 Uhr.

Ein Tag, zwei Veranstaltungen im Juli

Am Samstag, 6. Juli, locken gleich zwei Veranstaltungen nach Mindelheim : Um 11 Uhr beginnt in der Kulturfabrik das Inselfestival.

Am Abend des Samstags, 6. Juli, kann man sich ab 19 Uhr im Colleghof beim Spectaculum in Frundsbergs Zeit versetzen lassen.

Im August wird in Westernach gefeiert

Die Waldfestdisco und das Westernacher Waldfest finden in diesem Jahr am Samstag, 10., und Sonntag, 11. August, statt. Beginn ist um 19.30 beziehungsweise 10 Uhr.

Im September lockt die Mindelheimer Altstadt

Die beliebte Mindelheimer Altstadtnacht beginnt am Freitag, 13. September, um 18 Uhr in der Mindelheimer Innenstadt, mit buntem Programm bis 23 Uhr. Wer noch feiern will, kann das ab 21 Uhr in der Altstadtnacht-Aftershow-Party in der Kulturfabrik tun.

Der Mindelheimer Herbstmarkt folgt am selben Wochenende - er findet am Sonntag, 15., und Montag, 16. September statt, jeweils von 9 bis 18 Uhr.

Ein Oktober mit Kultur und Halloweenparty

Blasmusik, die begeistert, versprechen die Veranstalter von "Blech und Co." , da am Sonntag, 20. Oktober, ab 18 Uhr im Forum stattfindet.

Vier Tage später, am Donnerstag, 24. Oktober, kommt Wolfgang Krebs mit seinem Programm "Bavaria First" ins Forum (Beginn 20 Uhr).

Den Abschluss bildet das Figurentheater "Der Grüffelo" , das am Donnerstag, 31. Oktober, ab 16 Uhr im Forum gastiert.

Eine Halloween-Party gibt es am Donnerstag, 31. Oktober, in der Mindelheimer Kulturfabrik .

Eine Veranstaltung zum Lachen im grauen November

Sebastian Reich und Amanda kommen mit ihrem Programm "Purer Zufall" am Samstag, 16. November, ab 20 Uhr ins Mindelheimer Forum.

Vorweihnachtliches Mindelheim im Dezember

Der Mindelheimer Weihnachtsmarkt findet in diesem Jahr von 5. bis 15. Dezember auf dem Marienplatz statt.

Sie haben ebenfalls eine Veranstaltung geplant? Schreiben Sie uns gern eine E-Mail mit dem Termin und den wichtigsten Informationen an redaktion@mindelheimer-zeitung.de.