Kätzchen in Not - doch die „Rettung“ ist überraschend

Wenn die Feuerwehr ausrückt, gibt es meist wenig Anlass für Heiterkeit. In diesem Fall aber ist das anders. Zugetragen hat er sich in Türkheim.

Alarm in Türkheim, es geht aber nicht um einen Zweibeiner. „Hier handelte sich um eine Katze in einer Notlage“, teilt die Feuerwehr auf Nachfrage zu dem Einsatz am Samstag mit.

Also los, denn auch in solchen Fällen hilft die Feuerwehr. In Türkheim haben die Rettungskräfte da schon gewisse Erfahrungen gesammelt, beispielsweise mit Bibern, die aus den Rechen des Wertachkraftwerkes gerettet werden mussten. Andernorts sind es Spinnen, welche ein Eingreifen der Feuerwehr erfordern. In Mindelheim war die Wehr jüngst an der Bergung eines Königspythons beteiligt. Ganz so spektakulär wurde es diesmal nicht, aber man weiß vorher ja nie.

Die Katze sorgte in Türkheim für eine überraschende Wende

Die Feuerwehr war also bereit, der Katze zu helfen. Doch dann das: „Beim Eintreffen des ersten Löschgruppenfahrzeuges erschrak die Katze vom Motorgeräusch und rettete sich selbst mit einem Sprung von der Dachrinne auf den Balkon“, schildert die Feuerwehr das abrupte Ende dieses Einsatzes. „Kein Eingreifen notwendig“, lautet die Bilanz. Das Kätzchen hat sich selbst geholfen.