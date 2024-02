Der TTSC Warmisried kassiert die erste Heimniederlage

Irgendwann trifft es jeden: Die Tischtennisspieler des TTSC Warmisried müssen sich in der Verbandsliga dem TSV Gräfelfing II geschlagen geben - erstmals im Gemeindehaus.

Beim Heimspiel des TTSC Warmisried gegen den TSV Gräfelfing III konnten die Warmisrieder ihre beeindruckende Heimserie nicht aufrechterhalten und kamen gegen den direkten Tabellennachbarn deutlich mit 1:9 unter die Räder.

Bereits in den Doppeln kamen das Spitzendoppel Nico Holzheu und Thomas Brenner schwer in ihr Offensivspiel und fanden in Daniel Bursian und Routinier Jürgen Triep ihre Meister. Christian Schindler und Florian Mayer konnten ihre Paarung gegen Maxim Haag und Rafaa Abidi lange offenhalten. Am Ende mussten doch auch sie den fünften Satz an die Gräfelfinger zum 0:2-Rückstand abgeben.

Warmisrieds Nico Holzheu sorgt für den ersten und einzigen Punkt

Nico Holzheu hatte gegen Maxim Haag anschließend keine Probleme und siegte klar in drei Sätzen. Dass dies der einzige Punkt der Hausherren sein wird, war allen Anwesenden im Gemeindehaus noch nicht klar.

Thomas Brenner und Christian Schindler kämpften sich in der Folge in die Entscheidungssätze, verloren diese jedoch beide. Auch Florian Mayer konnte gegen den Altmeister Jürgen Triep wenig entgegensetzen und musste seinem Gegner zum verdienten Viersatzsieg gratulieren.

Im zweiten Durchgang ging nichts mehr für den TTSC Warmisried

Bereits hier zeigte sich, dass am heutigen Tag nichts gelingen wollte. Zwar versuchten die Hausherren alles, jedoch waren die Gäste aus Gräfelfing immer einen Tick cleverer und schneller. Nico Holzheu und Daniel Bursian boten den Zuschauern ein würdiges Spitzenspiel mit dem besseren Ende für den Gastspieler Bursian. Auch Thomas Brenner, Florian Mayer und Christian Schindler reihten sich in die Liste ein und somit stand am Ende eine 1:9-Heimklatsche zu Buche.

Lesen Sie dazu auch

"Heute wollte bei uns allen gar nichts gelingen. Die Gäste waren von Beginn an wacher und wir konnten heute kollektiv nicht unsere Leistung abrufen. Daher geht der Sieg von Gräfelfing auch in dieser Höhe in Ordnung. Wir werden die Pause nächste Woche nochmal nutzen und ordentlich trainieren, um dann die letzten vier Spiele wieder voll anzugreifen", fasste ein sichtlich bedienter Florian Mayer zusammen.