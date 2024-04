Frauen des TTSC Warmisried machen ihr Meisterstück

Als ungeschlagene Meisterinnen der Tischtennis-Bezirksoberliga steigen die Frauen des TTSC Warmisried auf. In der Relegation sind zwei andere Klubs vertreten.

Die reguläre Tischtennissaison ist beendet, doch auch im Unterallgäu fallen die letzten Entscheidungen erst an den kommenden beiden Wochenenden: Die Relegationsspiele mit Beteiligung der Unterallgäuer Mannschaften sind jedoch überschaubar. Lediglich die TTF Bad Wörishofen II und der TSV Mindelheim müssen am Samstag, 27. April, in die Saisonverlängerung.

Verbandsliga, Männer Für eine Vielzahl der heimischen Tischtennisspieler ist das Saisonende schon erreicht. Die Herren des TTSC Warmisried um Thomas Brenner haben den Klassenerhalt in der Verbandsliga in eindrucksvoller Manier geschafft und sich schlussendlich den vierten Platz gesichert. Die Überraschung gelang hier dem TV Boos II mit dem Meistertitel am letzten Spieltag. In selbiger Damenspielklasse sicherte sich der FC Hawangen die Meisterschaft und steigt wie die Booser Herren in die Verbandsoberliga auf.

Für eine Vielzahl der heimischen Tischtennisspieler ist das Saisonende schon erreicht. Die Herren des TTSC Warmisried um haben den Klassenerhalt in der Verbandsliga in eindrucksvoller Manier geschafft und sich schlussendlich den vierten Platz gesichert. Die Überraschung gelang hier dem II mit dem am letzten Spieltag. In selbiger Damenspielklasse sicherte sich der die Meisterschaft und steigt wie die Booser Herren in die Verbandsoberliga auf. Landesliga , Männer Nach einer famosen Vorrunde in der Herren Landesliga ging dem Aufsteiger TTF Günztal ab der Rückrunde die Puste aus. Nach sieben Punkten in der Vorrunde und einem Mittelfeldplatz rutschten Mannen um Markus Schäffler auf den letzten Platz ab und konnten nur noch einen weiteren Punkt erspielen. Somit müssen sie den Gang in die Bezirksoberliga antreten.

Nach einer famosen Vorrunde in der Herren ging dem Aufsteiger TTF Günztal ab der Rückrunde die Puste aus. Nach sieben Punkten in der Vorrunde und einem Mittelfeldplatz rutschten Mannen um auf den letzten Platz ab und konnten nur noch einen weiteren Punkt erspielen. Somit müssen sie den Gang in die antreten. Bezirksoberliga , Männer Dort werden die TTF Günztal aller Voraussicht von den beiden Mannschaften aus Bad Wörishofen erwartet. Während die erste Mannschaft im Mittelfeld spielte und sich Platz sechs sicherte, muss das zweite Kurstädter Team bis zum Ende hin zittern und in der Relegation eine Ehrenrunde drehen. In den Relegationsspielen empfängt die zweite Kneippstädter Mannschaft den TSV Marktoberdorf sowie die DJK Seifriedsberg II. Die Hausherren gehen dabei als leichter Favorit in die "Jeder gegen jeden"-Duelle.

Dort werden die TTF Günztal aller Voraussicht von den beiden Mannschaften aus erwartet. Während die erste Mannschaft im Mittelfeld spielte und sich Platz sechs sicherte, muss das zweite Kurstädter Team bis zum Ende hin zittern und in der eine Ehrenrunde drehen. In den empfängt die zweite Kneippstädter Mannschaft den sowie die DJK Seifriedsberg II. Die Hausherren gehen dabei als leichter Favorit in die "Jeder gegen jeden"-Duelle. Bezirksoberliga , Frauen Bei den Damen lieferte der TTSC Warmisried sein Meisterstück ab: In der Bezirksoberliga sicherte sich das Team um Barbara Lutz , Marion Fackler , Annalena Richter , Carmen Mayer und Ramona Scharpf mit nur einem Verlustpunkt die Meisterschaft und wird kommende Saison in der Landesliga an den Start gehen.

Bei den Damen lieferte der TTSC Warmisried sein Meisterstück ab: In der sicherte sich das Team um , , Annalena , und mit nur einem Verlustpunkt die Meisterschaft und wird kommende Saison in der an den Start gehen. Bezirksliga , Herren In der Bezirksliga der Herren erreichte die Warmisrieder Reserve einen äußerst respektablen 5. Platz. Der SC BW Ettringen hingegen muss den Abstieg in die Bezirksklasse A verkraften, nachdem sie über weite Strecken der Saison nicht in Vollbesetzung antreten konnten, da Nachwuchstalent Marius Knopp nur zwei Spiele bestritt.

In der der Herren erreichte die Warmisrieder Reserve einen äußerst respektablen 5. Platz. Der SC BW Ettringen hingegen muss den Abstieg in die A verkraften, nachdem sie über weite Strecken der Saison nicht in Vollbesetzung antreten konnten, da Nachwuchstalent nur zwei Spiele bestritt. Bezirksklasse A, Männer Als Meisterschaftsfavorit in der Bezirksklasse A der Herren war der TSV Mindelheim ins Rennen gegangen. Allerdings konnten sie auch aufgrund krankheitsbedingter Ausfälle die Rolle nicht vollends ausfüllen und mussten dem FSV Großaitingen II den Titel überlassen. Mit Platz zwei und der Teilnahme an der Aufstiegsrelegation haben sie noch die Möglichkeit zum Aufstieg. Dazu muss der TSV Mindelheim in der Ferne gegen den TSV Leuterschach und die SG Dösingen II an die Platten treten. Hier warten auf das Mindelheimer Quartett in Leuterschach zwei harte Brocken und sie können als Außenseiter völlig ohne Druck ins Rennen gehen. Der TTC Hausen sowie der TSV Mindelheim II steigen aus der Bezirksklasse A ab und müssen den Gang in die tiefere Liga antreten.

Als Meisterschaftsfavorit in der A der Herren war der TSV ins Rennen gegangen. Allerdings konnten sie auch aufgrund krankheitsbedingter Ausfälle die Rolle nicht vollends ausfüllen und mussten dem II den Titel überlassen. Mit Platz zwei und der Teilnahme an der Aufstiegsrelegation haben sie noch die Möglichkeit zum Aufstieg. Dazu muss der TSV in der Ferne gegen den und die II an die Platten treten. Hier warten auf das Mindelheimer Quartett in zwei harte Brocken und sie können als Außenseiter völlig ohne Druck ins Rennen gehen. Der sowie der TSV II steigen aus der A ab und müssen den Gang in die tiefere Liga antreten. Bezirksklasse B, Männer Der TTC Haselbach II hat den sofortigen Wiederaufstieg ins Unterallgäuer Oberhaus geschafft. Das Team um Jonas Denk holte in der Gruppe B7 den Meistertitel mit nur zwei Minuspunkten. Absteigen müssen aus dieser Gruppe die beiden fünften Mannschaften der TTF Bad Wörishofen und des TTSC Warmisried. In der Gruppe B8 wurde der SC Blau-Weiß Ettringen II die Meisterschaft und den Aufstieg.

Der II hat den sofortigen Wiederaufstieg ins Unterallgäuer Oberhaus geschafft. Das Team um holte in der Gruppe B7 den mit nur zwei Minuspunkten. Absteigen müssen aus dieser Gruppe die beiden fünften Mannschaften der TTF und des TTSC Warmisried. In der Gruppe B8 wurde der SC Blau-Weiß Ettringen II die Meisterschaft und den Aufstieg. Bezirksklasse C, Männer Eine Liga darunter dürfen die Routiniers des TTV Dirlewang die Meisterschaft feiern. Sie sicherten sich den Titel in der Gruppe C7 am Ende knapp gegen den TTC Oberneufnach II. Beide Teams steigen jedoch auf. In die Bezirksklasse D absteigen müssen der SV Egelhofen II und der TTC Hausen III.

Eine Liga darunter dürfen die Routiniers des TTV Dirlewang die Meisterschaft feiern. Sie sicherten sich den Titel in der Gruppe C7 am Ende knapp gegen den II. Beide Teams steigen jedoch auf. In die D absteigen müssen der II und der III. Bezirksklasse D, Männer Der SV Tussenhausen steigt als ungeschlagener Meister der Gruppe D7 West auf. In der Gruppe D9 Süd feiert der TSV Mindelheim IV Meisterschaft und Aufstieg in die Bezirksklasse C.

Lesen Sie dazu auch