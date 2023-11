TTSC Warmisried kassiert ordentliche Abreibung beim Spitzenreiter

Um die Auswärtsstärke des TTSC Warmisried war es schon vor dem Gastspiel beim Tabellenführer der Tischtennis-Verbandsliga nicht gut bestellt.

Im Auswärtsspiel bei der SpVgg Thalkirchen III ging das Warmisrieder Quartett um Thomas Brenner in bewährter Aufstellung an den Start, konnte dem Tabellenführer der Verbandsliga aber nur zu Beginn Paroli bieten. In der Bezirksoberliga gab es Licht und Schatten bei den beiden Bad Wörishofer Teams.

Verbandsliga, Männer In Thalkirchdorf ging es eigentlich gut los für den TTSC Warmisried: Thomas Brenner und Nico Holzheu konnten ihr Doppel in vier Sätzen gewinnen. Christian Schindler und Florian Mayer fanden gegen das Offensivspiel von Matthias Ziermeier und Paul Höser kein Mittel und verloren in drei Sätzen.

Im ersten Einzel holte Nico Holzheu gegen Ziermeier den zweiten Punkt für die Unterallgäuer. Hierbei zeigte er ein enorm variables und cleveres Spiel gegen den ehemaligen Regionalligaspieler. Ab diesem Zeitpunkt war die Warmisrieder Herrlichkeit jedoch vorbei. Thomas Brenner konnte gegen Japhet White zwar mithalten, allerdings musste er das Spiel in vier Sätzen abgeben.

Christian Schindler und Florian Mayer gestalteten die Paarungen gegen Paul Höser und Tobias Stursberg zwar lange offen, allerdings gingen auch diese Paarungen an die Münchner. Somit war der Zwischenstand von 4:2 zur Halbzeit zu verzeichnen. In den folgenden Paarungen konnten kein Warmisrieder den Spielern des Tabellenführers ernsthafte Sorgen bereiten. Unter dem Strich stand somit eine auch in dieser Höhe verdiente 2:8-Auswärtsniederlage gegen ein stabil spielendes Münchner Team fest.

Zum Abschluss der Vorrunde wollen die Unterallgäuer am kommenden Wochenende im Duell gegen den TSV Schwabmünchen II ein ausgeglichenes Punktekonto und somit einen Platz im Mittelfeld sichern.

Bezirksoberliga, Männer In Bestbesetzung konnte die erste Mannschaft der TTF Bad Wörishofen beim Tabellennachbarn TSV Seeg/Hopferau antreten. Trotzdem mussten die Kneippstädter eine empfindliche 1:9-Niederlage hinnehmen. Nach den Doppeln stand es erwartungsgemäß 1:1, da Xaver Eschenlohr/ Karl Deeg ihre Partie mit 3:0 gewannen, während Simon Wild / Lukas Wolf mit 0:3 Sätzen das Nachsehen hatten. Nachdem sich Simon Wild knapp mit 2.3 geschlagen geben musste und auch Xaver Eschenlohr sein Einzel mit 1:3 verlor, gerieten die Gäste schon früh auf die Verliererstraße. Sowohl Lukas Wolf als auch Karl Deeg spielten unter Ihren Möglichkeiten und mussten mit jeweils 1:3 ihre Spiele abgeben. Auch alle nachfolgende Einzel konnten die starken Gastgeber für sich entscheiden.

Der zweiten Mannschaft der Tischtennisfreunde gelang dagegen ein Teilerfolg: Gegen den ersatzgeschwächten SSV Wildpoldsried holten die Kneippstädter beim 5:5 einen Punkt. In den Eingangsdoppeln gewannen Dieter Gerhardinger/Horst Müller klar mit 3:0, doch ebenso deutlich unterlagen Daniel Müller/Beierl gegen die Gäste.

In den Einzeln verlor Gerhardinger überraschend gegen Frick mit 2:3, Horst Müller hatte gegen Weps keine Chance beim 1:3. Nun musste das hintere Paarkreuz den Anschluss halten. Doch Daniel Müller verlor überraschend gegen Annika Reichart (2:3), einzig Alois Beierl ließ die Hoffnung auf einen Punktgewinn leben mit seinem 3:2-Sieg gegen Schilling.

Zu mehr als einem Punkt sollte es auch nicht mehr reichen, da Gerhardinger auch sein zweites Einzel gegen Wesp verlor (0:3). Nun waren die Teamkollegen gefordert, um wenigstens noch den einen Punkt zu retten - und das taten sie: Horst Müller (3:0 gegen Frick), Daniel Müller (3:1 gegen Schiller) und Alois Beierl (3:2 gegen Annika Reichart) retteten das Remis für die TTF Bad Wörishofen II.